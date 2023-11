Tsjekkiske landslagsspillere sendt hjem etter nattklubbesøk: – Ikke godt nok

Det meldte landslaget søndag på X/Twitter.

– De har forlatt landslagssamlingen med umiddelbar virkning, heter det i meldingen.

Dette gjelder West Ham-spiller Vladimir Coufal, midtstopper Jakub Brabec fra greske Aris Thessaloniki og spiss Jan Kuchta fra Sparta Praha.

Ifølge mediene Sport Daily ble spillerne sett lørdag på en nattklubb i Olomouc, hvor landslaget møter Moldova mandag kveld.

Media har publisert bilder av spillerne som var på nattklubben i selskap med Tomas Neumann, som er en del av ledelsen i det tsjekkiske fotballforbundet.

Tsjekkia er nummer to i gruppe E og trenger minst ett poeng mot Moldova for å sikre plassen til neste års EM i Tyskland. Moldova kan på sin side ta over andreplassen med seier og dermed kvalifisere seg.

Den tsjekkiske landslagssjefen, Jaroslav Silhavy, som selv er under kritikk etter en rekke dårlige resultater, kaller hendelsen «en stor skuffelse og ulempe».

Alle tre spillerne var i startelleveren da Tsjekkia spilte 1-1 mot Polen på fredag.

– Vi forventet at spillerne var klare til å spille kampen. De angrer og har beklaget overfor laget, men det er ikke godt nok, sa Silhavy.

Tsjekkia har kvalifisert seg til hvert EM siden landet ble uavhengig i 1993.