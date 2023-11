Berg vil ikke ha hele sluttspilltørken på skuldrene

– Vi har det hele og fulle ansvar for at vi ikke kom til mesterskap denne gang, men jeg synes det blir litt feil om vi skal få det på oss at Norge ikke har vært i mesterskap på 23 år. Det vi gjorde i denne kvalifiseringen var ikke godt nok, men jeg synes likevel at vi er et veldig godt fotballag. Vi må få på plass de siste detaljene, så kommer vi oss til et mesterskap, sier han.

Berg var to og et halvt år forrige gang Norge deltok i et EM- eller VM-sluttspill for menn, og han er ikke blant de yngste i dagens svært unge norske landslag. Det er vanskelig å klandre dem for hele den norske sluttspilltørken som startet med VM-kvalifiseringen i 2000 og 2001.

– Vi viste igjen i dag at vi egentlig er et bedre fotballag enn Skottland, så det er kjipt å stå her og vite at de skal reise til EM og ikke vi, sier han.

Han har full tillit til Ståle Solbakkens prosjekt.

– Helt oppriktig synes jeg det står veldig stødig og veldig godt, selv om jeg skjønner at det skrives og snakkes om det. Jeg har veldig tro på at vi skal lykkes i en kvalifisering.

Solbakken snakket til spillerne etter 3-3-kampen som var lagets siste turneringskamp på nesten ti måneder.

Første gang

– Han sa at han var stolt over det vi leverte, at vi er en gjeng som fighter hele veien fra start til slutt. Målene vi slipper inn er ikke godt nok, men vi er kanskje det første norske landslag som klarer å reise rundt og virkelig spille ut motstanderen, selv på bortebane. Det synes jeg det står respekt av, og det skal vi være stolte av, sier Berg.

– Det er lett å bli historieløs, men mitt bilde av tidligere landslag er kanskje at de fightet seg til mesterskap. Selvfølgelig har det vært veldig gode enkeltspillere som har levert godt for landslaget, men jeg har snakket litt med min far, og han mener at vi er det landslaget som spiller best fotball, sånn som vi ønsker å spille.

Patrick Berg er sønn av Ørjan, som var landslagsspiller under Drillos første periode som landslagssjef. Han er også barnebarn av den norske fotballegenden Harald «Dutte» Berg.

Norge skapte flere av sine sjanser etter angrep i svært mange trekk, blant dem situasjonen som førte til 2-1-målet.

– Jeg hadde også en stor sjanse etter at vi holdt på ballen lenge. Den burde jeg ha scoret på, egentlig. Jeg synes vi har klart å utvikle veldig godt spill mot etablert forsvar, og det er veldig gledelig, sier Patrick Berg til NTB.

Fortjente å vinne

– Kampen sett under ett synes jeg vi fortjente å vinne. Vi var det beste laget, men de scoret som på Ullevaal mål ut av ingenting. En straffe, et hjørnespark og et mål som ikke var godt nok av oss. Vi hadde all mulighet til å stoppe det mye tidligere. Over to kamper mot Skottland føler vi at vi er et bedre lag, men vi kan ikke si det er tilfeldig når de etter såpass mange kamper går videre og ikke vi.

Etter kampslutt ble de norske vitner til en feiring av Skottlands EM-plass.

– Vi må bruke det som inspirasjon. Skottland hadde også mesterskapstørke i mange år. Vi synes at vi er bedre, men de er et lag som fighter og kjemper for hverandre. Selvfølgelig har vi noe å lære av dem, sier Berg.

– Vi har utviklet oss til et godt fotballag, og det er artig å spille for det norske landslaget. Ønsket er å gjøre nasjonen stolt av oss, og ingenting ville glede oss så mye som å gi det norske folk et mesterskap. Jeg gleder meg allerede til neste kvalifisering.