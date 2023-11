Djokovic kan sette rekord i ATP-sluttspillet

Før søndagens finale står Djokovic og Roger Federer likt, med seks seire hver i ATP-sluttspillet. Dermed kan serbiske Djokovic passere Federer med seier over turneringens hjemmehåp, italienske Jannik Sinner.

ATP-sluttspillet, som avsluttes søndag, består kun av årets best rangerte spillere.

Men det er ingen enkel kamp verdenseneren står ovenfor. Sinner har vunnet alle sine fire kamper i ATP-sluttspillet. Da de to møttes i gruppespillet tidligere i turneringen, tapte Djokovic det som ble en jevn kamp mot verdensfireren.

På pressemøtet før finalen sa Djokovic at han vet at Sinner vil ha publikum på sin side i Torino.

– Jeg vet hva jeg har i vente, men jeg tror det er en fordel at jeg allerede har spilt en kamp mot han i disse omgivelsene, sa Djokovic.

I år har Djokovic vunnet både Australian Open, Roland Garros og US Open – og overtok rekorden for flest grand slam-titler fra Rafael Nadal. Nadal har 22 av de prestisjefylte titlene, mens Djokovic for øyeblikket har 24.