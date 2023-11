35-åringen fra Oppdal har de siste sesongene sjonglert satsing på tradisjonelt langrenn og langløpssirkuset Ski Classics. Slind har levert toppresultater begge steder.

Foran helgens langrennsåpning på Beitostølen varslet hun at utfallet vil bli avgjørende for om hun satser på det ene eller det andre i tiden som kommer. Annenplassen på 10 kilometer klassisk lørdag, 4,7 sekunder bak Heidi Weng, ga svaret hun trengte.

Den sender Slind rett til neste helgs verdenscupåpning i finske Ruka.

– Jeg håper at jeg får gå i Ruka. Jeg er rimelig trygg på det når jeg er nummer to og kjemper om seieren. I tillegg gikk jeg fort forrige sesong, sier Slind til NTB.

Plan A

Hun peker videre på at landslagsledelsen var "veldig fair" med uttakene sist vinter. I det legger 35-åringen at hun selv står utenfor landslaget, men at hun likevel ble vurdert på like linje med de som er innenfor.

– Vi får se, men blir det verdenscup i Finland og jeg går fort der, blir det vel mer verdenscup. Så får vi ta det sånn framover, sier veteranen.

– De største langløpene begynner ikke før i slutten av januar, så jeg trenger ikke bestemme meg nå for om jeg skal dra dit eller ikke, legger hun til.

Hun bekrefter deretter overfor NTB at plan A nå er å gå tradisjonelt langrenn fram til på nyåret.

– Ja. I hvert fall fram til og med Tour de Ski, så få vi se hvordan jeg ligger an sammenlagt og om jeg har gått fort nok, sier Slind.

– Er det helt uproblematisk å hele tiden skulle gå og ta disse vurderingene mellom tradisjonelt langrenn og langløp?

– Ja. På en måte synes jeg det er litt deilig også. Da har jeg hele tiden muligheten til å gjøre det som passer best, framfor å skulle sette seg et endelig mål, og så blir det en nedtur dersom man ikke klarer det.

Ren luksus

Oppdal-jenta velger å se på valget hun sitter med som et luksusproblem.

– Ja, det gjør det. Jeg kjenner på at jeg har veldig lyst til å være med langløpslaget til Bad Gastein og gå der, samtidig som jeg også har veldig lyst til å gå verdenscup i Ruka. Uansett hva jeg velger, blir det bra, smiler Slind.

Ski Classics-sesongen i innledes i nevnte Bad Gastein i desember. De store langløpsklassikerne med Marcialonga, Vasaloppet og Birkebeinerrennet kommer først et stykke ut på nyåret.