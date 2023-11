Lørdag kveld vil siste norske håp slukkes om ikke Israel slår Romania i sin «hjemmekamp» i Ungarn.

– Vi trener ganske sent i Glasgow, så det kan bli kollisjon. Uansett blir det bare tortur å sitte og se på. Det er ikke helseforsvarlig, sier Solbakken om utsikten til å følge den kampen på TV.

Han prøvde å se på da Israel gjestet Kosovo tidligere i uka, men ga opp ikke så langt ut i en kamp israelerne tapte 0-1.

– Israel var uheldige med at det ble vannpolo, og Kosovo hadde bedre forutsetninger under de forholdene. Det var en kamp som kanskje ikke burde blitt spilt, sier han.

Onsdag tok Israel ett poeng i 1-1-kampen mot Sveits og sørget for at det fortsatt er åpent mellom Sveits (16 poeng), Romania (16) og Israel (12) om de to EM-plassene. Om Israel skulle slå Romania lørdag, vil Norges sjanser til omspill stige betraktelig. Tar Romania poeng, er sjansen ute.

Israel er ett av lagene som er foran Norge i køen for plass i nasjonsligaomspillet. Dersom laget kvalifiserer seg til EM, blir en plass ledig, og Norge kan få være med i mars. Men det er viktig at Israels EM-plass sikres på bekostning av Romania (som er rangert bak Norge) og ikke Sveits.

Vanskelig

– Jeg tror det blir veldig vanskelig. Israel mot Romania er 50-50, tror jeg, men så skal Sveits spille sin tredje kamp på noen få dager borte mot Romania for 50.000 tilskuere i Bucuresti, vurderer Solbakken.

Israel møter Andorra borte i siste runde, og det bør bli tre poeng. Siden de andre lagene møtes innbyrdes, vil to israelske seirer helt sikkert gi dem EM-plass. Om Sveits i tillegg holder seg foran Romania på tabellen, vil Norge være inne på omspillsplass. Iallfall om ikke andre lag rangert foran Norge faller ut av topp-to-plassering i sin gruppe i kvalifiseringens siste dager.

Drømmescenarioet for Norge vil være om Israel kvalifiserer seg i gruppe I og Ukraina slår Italia i sin «hjemmekamp» i Leverkusen i gruppe C mandag. Da spiller det for det første ingen rolle om Israel tok plassen fra Sveits eller Romania, for da er fire lag rangert foran Norge i B-divisjonen EM-klare for egen maskin (Israel, Serbia, Skottland og Ukraina), og 8.-rangerte Norge får være med i B-divisjonens nasjonsligaomspill. Det vil i så fall bety semifinale borte mot Bosnia-Hercegovina om sjansen til å møte Finland eller Island i finale om EM-billett (med trekning av hjemmearena).

Om Ukraina ikke ender foran Italia, og Norge med israelsk hjelp får plass i omspillet, går Norge inn på den siste plassen i A-divisjonens omspill. Da blir det semifinale på bortebane trolig mot Kroatia eller Polen.

Endret alt

Om Ståle Solbakken beskriver det som tortur å se kampene der Norge er avhengig av hjelp for å holde liv i sin sytråd av EM-håp, vil det med fasit i hånd være enda tøffere å se om igjen de siste minuttene av sommerens dramatiske og unødvendige hjemmetap mot Skottland.

Dersom Norges 1-0-ledelse hadde holdt kampen ut, og alle andre kamper i gruppa hadde fått samme utfall, ville Norge vært EM-klar med uavgjort mot skottene på Hampden Park søndag. Norge mistet hodet etter Skottlands billige utligningsmål i det 87. minutt og slapp i jakt på et nytt ledermål inn vinnermålet. Hadde kampen i juni endt uavgjort, og alle andre kamper fått samme utfall, ville Norge vært EM-klar med seier i Glasgow søndag. I stedet er kampen betydningsløs.

Om ikke det er vondt nok, kan Solbakken plage seg selv med en ny titt på nasjonsligakampene i september i fjor. I gruppefinalen mot Serbia tapte Norge for et bedre lag, men om de norske hadde forsvart sin 1-0-ledelse i Slovenia noen dager tidligere (og ikke tapt 1-2 i en kamp som på det tidspunkt virket lite viktig), eller om Sverige hadde slått slovenerne i siste runde og unngått nedrykk, ville Norge vært beste gruppetoer i stedet for dårligste, og vært garantert omspillsplass.