Utenfor langrennsmenigheten var Bardu-jenta Gulbrandsen et ubeskrevet blad foran fredagens åpningsrenn på Beitostølen. En pangprolog, der hun smadret nærmeste konkurrent med fem sekunder, og den påfølgende annenplassen i rennet skapte imidlertid real ståhei rundt 23-åringen.

I pressesonen ble rekken av intervjuer rekordlang til henne å være.

– Ja, det har ikke akkurat vært så stor pågang før, gliste overraskelseskvinnen til NTB.

Bardu-jenta, som til slutt hadde kun forhåndsfavoritt Kristine Stavås Skistad foran seg på resultatlista, turnerte den uvante spørsmålsstormen med glimt i øyet og den største selvfølgelighet.

På spørsmål om eget kandidatur til neste helgs verdenscupåpning i finske Ruka, gjorde ikke 23-åringen noen forsøk på å snakke seg selv inn i landslagsledelsens hode og uttak.

– Vi får bare se hva det blir til. Det går greit hvis det ikke skulle bli tur dit, men det hadde vært enormt morsomt, smilte Gulbrandsen.

– Det vil være en skuffelse å ikke bli tatt ut?

– Njei, jeg har studier jeg kan gjøre til uka. Det er masse jeg må ta igjen med tanke på at jeg har eksamen om en måned. Det går sikkert fint, lo jusstudenten.

Delte ikke ut billett

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad nølte ikke med å gi Bardu-jentas sprintinnsats fredag merkelappen ekstremt imponerende. Han trakk særlig fram den forrykende prologen.

– Ekstremt høyt nivå. At hun skulle utklasse alle i prologen var definitivt overraskende bra. I tillegg er det artig å se at hun står løpet. En ung utøver som absolutt kan ta steget opp, sa han til NTB.

– Og som skal til Ruka?

– Det har jeg vel god tradisjon for ikke å uttale meg om på renn. Det er sånt man må sove på. Vi tar ut laget på slutten av helgen.

– Du mener det er mulig å komme utenom henne nå?

– Det uttaler jeg meg ikke om. Men kjære vene, hun har meldt seg på. Det sier seg selv at hun har levert en god søknad, svarte Svarstad.

Skjær i sjøen

Hovedpersonen selv kjente mest av alt på glede over å være med helt i norgestoppen fredag. De siste årene har det nemlig vært en haug skjær i sjøen.

En skade i den ene foten skapte trøbbel for henne allerede for to år siden. I stedet for å operere umiddelbart, gjennomførte hun den påfølgende sesongen kun ved å gå skøyterenn. Skaden utelukket å gå klassisk.

På vårparten i 2022 la hun seg så under kniven.

– Jeg fjernet et lite bein under foten, fordi det var noen skevstilling i det. Beinet var helt smuldret opp, så jeg måtte ta det ut. Jeg er litt skjevt bygd, knærne går sammen og hele systemet er litt skjevt, ler Gulbrandsen.

Forrige sesong brukte hun til å bygge seg opp igjen.

De to årene med skader har vært en prøvelse. Jusstudiene, som hun er inne i det tredje året av, har i så måte vært viktig avkobling.

– For meg har det vært helt avgjørende. Hadde jeg kun hatt ski å tenke på da, tror jeg at jeg hadde sluttet, sier overraskelseskvinnen på Beitostølen.

Får belønning

Sluttet gjorde hun heldigvis ikke.

– Jeg er glad jeg har stått i det, for nå lønner det seg jo, smiler 23-åringen, som etter alle solemerker kan se fram mot en god sesong.

Verdenscup blir det nok også. Enten i Ruka eller seinere.

– Ja, hvis ikke blir jeg litt skuffet. Så morsomt er det ikke med det studiet, ler hun.