Sykdomsplaget Skar etter brutal sprintstart: – Ingenting i Ruka å gjøre

Skar var langt unna å ta seg til utslagsrundene i den klassiske sprinten. Dermed ble han tilskuer til kvartfinaler, semifinaler og finale.

Forklaringen til den brutale sesongstarten ligger i sykdomstrøbbel i siste del av oppkjøringen. Landslagsprofilen har ikke fått trent det han hadde planlagt den siste tiden.

– Jeg fikk svar i dag på at det nytter ikke å være syk og ikke få trent over en periode. Dette var enda dårligere enn jeg hadde fryktet eller håpet. Brutalt, sa Skar til NTB.

Helt ut av det blå kom ikke den svake prestasjonen.

– Jeg var helt innforstått med at jeg stilte på start her med relativt dårlige forutsetninger. Samtidig ønsket jeg å komme i gang med konkurransesesongen og ta dette for det det var, analyserte Skar.

– Om jeg blir nummer 30 eller 50 i dag, er ikke så nøye, men jeg hadde håpet å komme meg til kvartfinale og gå minst ett heat.

Nå blir det trening i tiden som kommer framfor konkurranser. Under verdenscupåpningen i Finland kommende helg blir ikke Skar å se til tross for at det står sprint på programmet.

– Sånn jeg går i dag, har jeg ingenting i Ruka å gjøre, selv om jeg gjerne skulle vært der. Men jeg tror det kan snu fort. Gi meg et par uker, sa han.

Norgescuprennene på Gålå om to helger blir etter alle solemerker neste gang Skar dukker opp på startstreken.

– Nå skal jeg få trent et par uker, så får jeg prøve å gå skirenn etter hvert, fastslo han etter Beito-smellen.