Nye strømmeregler utfordrende for særforbundene

Idrettsstyret behandlet mandag saken etter at det såkalte strømmeutvalget la fram sin rapport, der et flertall anbefalte strømming av breddearrangementer fra 15-årsklassen og oppover.

Idrettsforbundet falt i sin behandling av saken ned på at strømming kan skje der det dreier seg om ungdomsidrett på «høyt nivå» i aldersgruppen 13 til 18 år. Hva som er «høyt nivå», må imidlertid særforbundene definere selv.

I strømmeutvalget satt blant annet generalsekretær i Norges Basketballforbund, Espen André Johansen. Basketballforbundet er et av seks særforbund som har inngått avtale med strømmeselskapet MyGame.

– Vi har en avtale med TV 2 og MyGame, og det er utgangspunktet vårt. Og så er vi nødt til å se på hva konsekvensene blir, sier Johansen til NTB og utdyper:

– Slik det ser ut nå er det utfordrende å levere det antallet kamper som ligger i forretningsmodellen til MyGame, og det vil kanskje påvirke installasjonen av KI-kameraer (kunstig intelligens) rundt om i Norge.

Johansen sier at forbundet nå skal definere kamper og gå i dialog med MyGame om veien videre.

– Vi vil gå inn i saken og se hvilke kamper som er innenfor det som er «høyt nivå». Så må vi gå i dialog med MyGame og se om det er stort nok volum for dem, sier generalsekretæren.

Ungdoms-NM «høyt nivå»?

– Hva er høyt nivå?

– Det er noe av det vi har brukt mest tid på i strømmeutvalget, fordi det er så store forskjeller i norsk idrett og i hvordan særforbundene ser på det. Det er ingen klare linjer der, svarer han og fortsetter:

– Olympiatoppen har en definisjon, men den omfavner ikke alle særforbundene, så det må vi inn og definere.

Basketballforbundet har likevel klart å definere én turnering som «høyt nivå».

– Det vi har definert er ungdoms-NM, og så har vi hatt en diskusjon om regionsmesterskapene også går under den kategorien. Det har vi ikke landet ennå, sier Johansen.

President Tage Pettersen i Norges Ishockeyforbund påpeker at MyGame-avtalen handler om å strømme mer enn bare barne- og ungdomsidretten.

– Så det er klart at det må både vi og MyGame se på som en helhet etter at vi har definert hva som kan være aktuelt å strømme, sier han til NTB.

Utfordrende

Pettersen erkjenner at det kan være utfordrende å definere hva som er «høyt nivå», og er derfor veldig fornøyd med at særforbundene får ta seg av det selv.

– Det er fornuftig at idrettsstyret har kommet til en konklusjon hvor de legger ganske mye av tolkningsansvaret på særforbundene som eier idrettene. Det synes jeg er positivt, sier Pettersen, som likevel ser klare utfordringer.

– Derfor tok jeg tirsdag initiativ til at vi på vårt førstkommende styremøte må få en sak til behandling der vi kan avklare en del av disse seks punktene fra vedtaket fra NIF.

Håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud sier at det er en krevende øvelse å definere barne- og ungdomsidrett. Han trekker paralleller til koronapandemien.

– Det er en øvelse, for å si det slik. Jeg kjenner meg litt igjen i det fra pandemien, da det var en av utfordringene i idretten, sier Langerud til NTB.

Tror på nok kamper

Langerud sier at det ikke ligger noe kampantall inne i håndballforbundets avtale med MyGame.

– Men jeg er ganske sikker på at vi får opp et godt volum. Om det er nok eller ikke, blir vanskelig for meg å svare på nå, for det blir uansett mindre enn det som det var lagt opp til, sier Langerud.

Generalsekretær i Norges Volleyballforbund, Guro Røen, forteller at de har ventet på vedtaket fra idrettsstyret før de nå selv skal gjøre en vurdering.

– Vi har ikke noen definisjon på det. Nå skal vårt eget styre se på hvordan vi skal definere det, sier hun til NTB.

NTB har ikke lykkes å få svar fra Norges Bandyforbund. Norges Fotballforbund har etter forespørsel fått spørsmålene på mail.

MyGame-direktør Lars Setsaa har ikke besvart NTBs henvendelser.