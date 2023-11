Shon Weissman knallet inn utligningen i sluttminuttene. Den tok Israel opp i tolv poeng når to runder gjenstår i EM-kvalifiseringens pulje I.

Ruben Vargas ordnet det sveitsiske ledermålet før pause. Han utnyttet tellefeil i Israel-forsvaret og satte hodet på et presist innlegg.

Etter åtte kamper ligger israelerne på tredjeplass. Sveits og Romania er begge på 16 poeng.

Norge trenger at Israel går direkte til EM uten at det skjer på bekostning av Sveits. Ståle Solbakkens landslag ble forrige måned slått ut i den ordinære kvalifiseringen etter hjemmetapet for Spania.

Israelerne må bli blant de to beste i sin kvalifiseringspulje dersom Norge skal kunne få en ekstrasjanse til å løse EM-billett gjennom et omspill i nasjonsligaen neste år.

Onsdagens kamp var den siste av to som ble utsatt i oktober på grunn av krigen i Midtøsten. Oppgjøret ble spilt i ungarske Felcsút på grunn av sikkerhetssituasjonen i Israel.

Lørdag kommer Romania til samme arena, og der vil kun israelsk seier være godt nok. Norge vil også trenge at rumenerne taper den siste kampen hjemme mot Sveits 21. november.

Samme kveld skal Israel ut mot Andorra på bortebane.