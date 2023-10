Kvinnelandslaget hevet seg og greide 0-0 etter tre franske stolpetreff

Et godt organisert og hardt kjempende norsk lag demmet godt opp for hjemmelaget, og Aurora Mikalsen gjorde flere gode redninger på franske distanseskudd.

De gangene hun ikke nådde fram, smalt skuddene fra Sandy Baltimore og Amandine Henry i stolpen og spratt ut. Frankrike hadde også en ball som spratt på tverrliggeren.

Norge kom ikke til mange muligheter, men Maren Mjelde var veldig nær på et hjørnespark kvarteret før slutt. Hennes nikk gikk via keepers hansker i bakken og utenfor.

I sluttfasen hadde Norge også noen kontringer som kunne avgjort kampen da Frankrike tok sjanser og blottet seg bakover.

– Vi holder nullen mot et av de beste lagene i verden, og vi gjør det med full innsats. Vi har en vei å gå på noen ting, men det er fantastisk å se dem krige på den måten. De legger igjen alt de har, sa landslagssjef Leif Gunnar Smerud til TV 2.

Viktig poeng

Han trakk fram Ingrid Syrstad Engen, Mathilde Harviken og Mimmi Löfwenius.

– Ingrid har stått fram som en leder siden jeg kom inn, og hun var en av flere gode i dag. Unge Mathilde spilte med stor rutine, og Mimmi var i sprint nesten hele tiden, sa han.

Det var Frankrikes første poengtap i nasjonsligaen. Norge er fortsatt sist på tabellen, men med to poeng har laget sin skjebne i egne hender i nedrykksstriden.

Scoringer av Viktoria Pinther og Eileen Campbell ga Østerrike 2-1-seier i øsregnet i Portugal tidligere tirsdag. Det betyr at Norge med hjemmeseier over Portugal i neste runde (1. desember) vil unngå sisteplassen som gir nedrykk, og at seier i Østerrike noen dager senere trolig vil bety at Norge klatrer til 2.-plassen og slipper å spille nedrykkskvalifisering i februar.

Gode minner

Smerud hentet Elisabeth Terland og Karina Sævik inn i laget på hver sin kant, mens Frida Maanum og Maria Thorisdottir måtte ut på benken.

Det var et kompakt og godt organisert norsk lag som gjorde det vanskelig for Frankrike i Reims, der flere av de norske skaffet seg gode minner med to seire i VM-sluttspillet i 2019.

Norge greide ikke å skape store sjanser i den første omgangen, men hadde flere lovende kontringer. Et par ganger ble de norske stoppet av tvilsomme offsideavgjørelser.

Godt norsk duellspill i boksen førte til at Frankrike måtte ty til distanseskudd for å skape trøbbel for Mikalsen. Den norske målvakten gjorde en god prestasjon da hun etter et drøyt kvarter slo Sandie Tolettis frispark til corner, men ballen ville nok gått utenfor.

Desto viktigere var redningen hennes i det 25. minutt, da Sandie Baltimore skrudde ballen mot lengste kryss.

Fem minutter senere raidet Sakina Karchaoui til dødlinja og slo skrått ut til Grace Geyoro, men Mjelde var på plass og blokkerte skuddet.

Godt fornøyd

På overtid i omgangen ble Norge reddet av offsideflagget, da Mikalsen glapp ballen i beina på Toletti, som scoret. Toletti var for langt inne da Eugénie Le Sommer nikket på mål.

– Vi er veldig godt fornøyd med omgangen. VI hadde god kontroll, og var nær å komme inn bak dem noen ganger. Vi må fortsette slik, sa Smerud-assistent Ingvild Stensland til TV 2 i pausen.

Frankrike innledet forrykende i den andre omgangen og kom til noen gode sjanser. I det 49. minutt skjøt Toletti over fra god posisjon etter at Mathilde Harvikens klarering gikk rett til henne.

Midtveis i den andre omgangen dro innbytter Kadidiatou Diani opp et farlig fransk angrep, og Toletti skjøt mot hjørnet. Mikalsen var på plass og slo den ut.

I det 70. minutt ville hun ikke nådd fram på Baltimores skudd fra 16-meterstreken, men ballen smalt i stolpen og ut. Stolpetreff ble det også fra Henry i det 84. minutt, og litt senere spratt et innlegg fra Le Sommer på tverrliggeren og over.