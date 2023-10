Mikkelsen verdensmester i WRC2-klassen: – Veldig deilig

Skoda Fabia-føreren vant også verdensmesterskapet på nivå to i 2021. Året før ble det triumf til Mads Østberg.

WRC2-tittelen har dermed endt på norske hender i tre av de fire siste sesongene.

Mikkelsen fikk sine sjanser for et toppresultat i helgens asfaltrally i Tyskland, Tsjekkia og Østerrike ødelagt allerede fredag, men han kjørte videre for å hanke inn sammenlagtseieren i VM.

Det klarte han søndag ved å være beste WRC2-fører på den aller siste etappen. Han har på veien hatt med seg kartleser Torstein Eriksen.

– Det er veldig deilig. Jeg krasjet fredag, og da handlet det bare om å trille igjennom og få en perfekt power stage. Og det ble en av mine beste etapper i hele mitt liv. Dette var kult! Jeg måtte levere nå og klarte det, sa Mikkelsen til VG.

I toppklassen ble det også i år finsk seier. Kalle Rovanperä (23) trengte bare å fullføre helgens rally for å bli kåret til verdensmester for andre år på rad.

Det var ikke nødvendig for Rovanperä å kjøre vilt på avslutningsdagen søndag. Han kom seg trygt til mål på alle de siste fartsprøvene og ble nummer to sammenlagt.

Thierry Neuville vant årets nest siste VM-runde, men belgieren havnet likevel litt i skyggen av Rovanperä. Mesterskapsvinneren er klar allerede nå ettersom waliseren Elfyn Evans krasjet og måtte bryte lørdag.

Dermed har Rovanperä et forsprang ingen kan ta igjen. Han endte 57,6 sekunder bak Neuville etter 18 fartsprøver i helgens rally.

Sesongens siste VM-runde er lagt til Japan og kjøres fra 16. til 19. november.