Via meldingstjenesten X uttaler Barcelona at klubben kommer til å undersøke ethvert rasismetilfelle som kan ha forekommet under kampen mot Real Madrid.

– FC Barcelona kommer alltid til å forsvare fotballens verdier, slik som respekt for motstanderne, heter det i uttalelsen.

Spanske medier har publisert et videoopptak som angivelig viser en Barcelona-supporter som kaller Vinicius Junior en «ape», samt at et objekt som ligner et bananskall blir kastet mot Real-vingen.

Vinicius har gjentatte ganger blitt utsatt for rasisme fra tribunene under fotballkamper. Sist helg ble en tilskuer kastet ut av stadion etter å ha hetset brasilianeren.

Tidligere i måneden vitnet Vinicius i en rettssak om rasisme mot ham i en kamp mot Valencia sist sesong. Og i Brasil er en egen antirasismelov, «Vini Jr-loven», oppkalt etter ham. Den er vedtatt for å gjøre det mulig å stoppe idrettsarrangementer i Rio de Janeiro dersom det forekommer rasisme underveis.