Mowinckel ble straffet i Sölden for å ha brutt det mye omtalte og ferske fluorforbudet i internasjonale skisport.

– Fluorkontrollørene sjekket alle skiene etter første omgang, og hennes ski var de eneste som inneholdt en mengde fluor som var langt høyere enn grenseverdiene, sier FIS-toppen Peter Gerdol i en uttalelse.

– Juryen hadde ikke noe annet valg enn å diskvalifisere utøveren. Vi liker det ikke, men det er eneste mulighet i denne situasjonen, legger han til.

På spørsmål om fluoren som er funnet på Mowinckels ski er påført dem eller kan komme fra rester i snøen, viser Gerdol til at det de siste to årene er gjennomført mye testing rundt å kjøre på snø der det kan finnes spor av fluor.

– De (testene) viste små endringer av verdiene. Mowinckels verdier er langt over grensene, sier han.

Forstår ikke

En sønderknust Mowinckel bekrefter selv juryens tolkning.

– Vi prøver selvfølgelig ikke å jukse, jeg er sikker på at det har skjedd en feil. Jurymannen forklarte at verdiene var så høye at det (fluoren) ikke kunne bli plukket opp i løypa, men må ha blitt smurt på, sier hun til TV 2.

Veteranen kaller videre situasjonen hun har havnet i «skikkelig kjip». Hun hevder teamet har gjort mange tester, som har bevist at de ligger innenfor grenseverdiene.

– Min tanke er hvert fall at det er blitt brukt utstyr som det sitter fluorrester igjen på. Det skal ikke skje i renn. Vi skal finne ut av det. Vi prøver ikke å jukse, for det er det verste jeg vet om, sier Mowinckel.

Den norske alpintoppen Atle Skårdal sier det råder rådvillhet i den norske leiren rundt hva som har skjedd med Mowinckels ski. Han lover samtidig at man skal til bunns i saken.

Forbud i mars

Det var i mars Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) meldte at det blir et fullstendig forbud mot bruk av fluorholdige smurningsprodukter fra og med denne sesongen.

Skiidrettene har i flere år forsøkt å innføre forbudet mot den miljøskadelige smurningen, men det har vært en utfordring å finne testmetoder som kan avsløre eventuelle juksemakere.

Nå mener man å ha funnet en tilfredsstillende metode som kan avsløre juks, og at det derfor er trygt å innføre forbudet.

Brignone i tet

Italienske Federica Brignone leder i Sölden. Hun har halvsekundet tilgode på svenske Sara Hector. Slovakiske Petra Vlhova følger deretter, ytterligere 13 hundredeler bak, mens den amerikanske superstjernen Mikaela Shiffrin kun er nummer fem.

For de norske jentene ble det store tidstap på breen i Sölden. Mina Fürst Holtmann var slått med 1,61 sekunder av Brignone og er nummer ni.

Thea Louise Stjernesund er hele 2,30 sekunder på etterskudd foran annen omgang på 11.-plass.

Maria Tviberg kjørte ut. Fra siste startnummer kjørte Kristin Lysdahl ned til 36.-plass.

Den norske alpinleiren har fått en spesiell oppladning til helgens verdenscupåpning. Fredag offentliggjorde Lucas Braathen overraskende at han avslutter karrieren etter en langvarig strid med Norges Skiforbund.