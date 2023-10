Kvinnelandslaget senket av selvmål og dødball: – Surt å ikke få poeng

Et uheldig selvmål av lagkaptein Maren Mjelde ga gjestene 1-0-ledelse i en første omgang det franske laget dominerte, men med en tent debutant Mimmi Löfwenius som en av de toneangivende kjempet Norge seg inn i kampen igjen og utlignet fortjent ved Marit Bratberg Lund etter et fint angrep.

I det 60. minutt gjenvant Thea Bjelde ballen høyt på banen. Löfwenius la inn fra høyre, og Sophie Román Haug vant i lufta. Frida Maanum gikk i duell med Griedge Mbock Bathy, som nikket ballen rett til Marit Bratberg Lund slik at den norske venstrebacken kunne avslutte alene med keeper. Constance Picaud tok mye av farten av ballen, som rullet sakte mot mål. Lund fulgte opp og kjempet ballen over streken sammen med franske Kadidiatou Diani.

Ni minutter senere var Frankrike foran igjen. Salma Bacha tok hjørnespark fra høyre, og verken Haug eller Maria Thorisdottir nådde opp i duell med den enormt hodesterke stopperen Wendie Renard, som nikket ballen i lengste hjørne.

Etter den smellen greide ikke Norge å slå tilbake igjen, og Frankrike hadde flere store sjanser til å øke seiersmarginen.

– Jeg sitter igjen med en god prestasjon, og det er surt å ikke få poeng. Jeg synes vi møter et veldig, veldig godt lag, og klarer å gjøre det til en ordentlig kamp. Det skal spillerne ha mye honnør for, oppsummerte landslagssjef Leif Gunnar Smerud til NRK.

I fare

Motgangen fortsetter dermed for det norske laget, som definitivt vinket farvel til muligheten for deltakelse i OL-turneringen neste sommer, og som nå er i reell fare for å rykke ned fra A-nivået foran neste års EM-kvalifisering.

Med ett poeng på tre kamper er Norge sist i sin nasjonsligagruppe. Laget kan bli nødt til å slå både Portugal (hjemme) og Østerrike (borte) i månedsskiftet november-desember for å berge sin A-status. Rykker laget ned, vil veien til neste EM-sluttspill bli mer kronglete. Bare A-nasjoner kan kvalifisere seg direkte uten å gå veien om omspill.

I forrige nasjonsligakamp mot Portugal var det spilt to minutter da Sophie Román Haug gikk ned for telling i et sammenstøt med motstanderens keeper og måtte sendes til sykehus med bruddskader i ansiktet. Denne gang var det ikke spilt fem sekunder før Haug fikk en hodesmell. Hun presset Selma Bacha og fikk klareringssparket rett i hodet, men etter en liten tur til sidelinja for medisinsk sjekk kunne hun fortsette.

Etter å ha brukt 4-2-3-1-formasjon i sine to første kamper som vikarsjef for kvinnelandslaget sendte Leif Gunnar Smerud laget på banen i klassisk 4-4-2 med Haug og debutanten Löfwenius på topp, og deres samarbeid startet lovende. I det 4. minutt flikket Haug spissmakkeren gjennom. Löfwenius ble hardt presset og fikk ikke avsluttet, men hun tok seg til dødlinja og holdt på å finne Haug inne i målgården.

Uheldig kaptein

Frankrike dominerte banespillet fullstendig og satte det norske laget under press, men greide ikke å spille seg til noen sjanser før laget etter halvspilt omgang tok ledelsen på et norsk selvmål.

Julie Dufour ble spilt fram på venstresiden bak ryggen på Maria Thorisdottir og skar inn langs dødlinja før hun skjøt et innlegg inn i målgården, der Maren Mjelde strakk ut foten og styrte ballen i eget mål. Kapteinen hadde til da vært på rett sted med en klareringsfot hver gang Frankrike truet med å skape farligheter, men denne gang ble det feil.

Etter å ha blitt løpende mellom det meste av omgangen, frisknet Norge til de siste ti minuttene før pause og fikk til noen gode angrep uten at det noen gang ble virkelig farlig foran Frankrikes keeper Constance Picaud.

I pausen ble det klart at Østerrike slo Portugal 2-1 og at Norge dermed var på sisteplass i gruppa. Norge gjorde et inspirert forsøk på å hente poeng, men lyktes ikke.

Returkampen spilles tirsdag på Stade Auguste-Delaune i Reims, der Norge spilte to av sine kamper i VM-sluttspillet i 2019 og vant begge (mot Nigeria og Sør-Korea).