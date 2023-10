Smell for Zuccarello og Minnesota Wild

Flyers ledet 1-0 etter første periode og 3-0 når andre periode var ferdig.

Først i tredje periode ble det spenning i kampen da Wild scoret to mål på rappen med scoringer fra Dakota Mermis og Marcus Foligno.

Men deretter overtok Flyers fullstendig. De scoret tre mål og fastsatte dermed sluttresultatet til 6-2.

Mats Zuccarello har hatt en fantastisk start på sesongen, men forble poengløs i denne kampen. Totalt er nordmannen oppe i ni målpoeng (to mål, sju assists) på de seks første kampene.

Han er uansett den første Minnesota Wild-spilleren som tar poeng i de fem første kampene i to sesonger på rad, og bare én spiller i klubben har poeng i flere kamper på rad fra sesongstart enn Zuccarello (Andrew Brunette, sju i 2009/10), opplyser Wild.

Det betyr at en klubbrekord står på spill inn mot helgen. Nå gjenstår to nye bortekamper på østkysten mot henholdsvis Washington Capitals på fredag og New Jersey Devils på søndag.