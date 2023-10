Eikrem hylles etter storseier: – Den beste fotballhjernen

– Det var viktig. Nå skal vi til Häcken igjen om to uker. Da er det mulighet for et par poeng til. Og så er det neste, sa Eikrem til Viaplay.

Tre av Moldes scoringer kom fra utenfor 16-meteren. To av dem sto kaptein Magnus Wolff Eikrem for. Også Emil Breivik bøyde ballen i krysset mot Per-Mathias Høgmos lag. Martin Bjørnbak headet inn 5-1 på overtid.

Måltyv Fredrik Gulbrandsen scoret etter bare fem minutter. Det sørget han for med et følsomt mottak inne i boksen. Häckens stortalent Momodou Sonko (18) scoret fra distanse via stolpen.

Eikrems første mål kom fra 20 meter hvor han hamret til med strak vrist. Det andre kom fra skrå vinkel på frispark.

– Hvordan finner han det hjørnet? spurte Tor Ole Skullerud i Viaplays studio.

Eikrem tuslet av banen etter en drøy time.

– Jeg har kalt ham den beste fotballhjernen i Eliteserien flere ganger. Jeg ser ikke noe grunn til å gå vekk fra det stempelet etter denne kvelden, sa Viaplays ekspert Lars Tjærnås.

– Kruttsterkt

Seieren gir Molde tre poeng i gruppespillet. Leverkusen og Qarabag topper med seks poeng hver. De to beste går til åttedelsfinale i turneringen. Nummer tre får en mulighet i conferenceligaen.

– Det er rett og slett kruttsterkt, det Molde har gjort i kveld, sa Tjærnås.

Molde kom til kampen mot fjorårets seriemester Häcken med tre strake tap. Det så ikke sånn ut i innledningen. Gulbrandsen satte fint inn 1-0 før Sonko utlignet. Sonko hadde også et langskudd til, men det gikk i krysstolpen.

Eikrems 2-1-scoring kom etter 28 minutter før Breivik med et imponerende skudd i det lengste hjørnet.

Hett for Hovland

Häcken traff metallet to ganger i tillegg til å få en scoring annullert. Tidligere Molde-spiller Even Hovland og Tomas Totland spilte hele kampen i Häckens forsvar.

Det er sju poeng opp til medaljeplass i Eliteserien for Molde som er nummer fem. Til mandag venter Tromsø på plassen foran.

Moldes gjenstående kamper i europaligaen: Häcken (borte, 09.11), Qarabag (hjemme, 30.11), Leverkusen (borte, 14.12).