Settsifrene ble 4-6, 6-3 og 6-7 (1-7).

De to spillerne hadde hvert sitt sett før det ble svært jevnt i det avgjørende. Kampen måtte avgjøres i tiebreak, og der viste Stricker seg sterkest.

Ruud hadde aldri møtt den 21 år gamle og venstrehendte Stricker. Sveitseren hadde wild card til turneringen og er ranket som nummer 96, mens Ruud er nummer åtte.

Underveis fikk Ruud utløp for frustrasjon med flere utbrudd om sitt eget spill.

Tapet er dårlig nytt for Ruuds sjanser til å nå ATP-sluttspillet i Torino senere i høst. I øyeblikket ligger han på 11.-plass. Det er kun de åtte beste gjennom hele sesongen som blir invitert til den prestisjefylte turneringen.

På stillingen 2-1 til Ruud måtte Stricker ha medisinsk behandling for et trøblete høyre kne. Behandlingen fungerte tydeligvis bra, for han vant de tre neste gamene. Han servet først til 2-2 og klarte å bryte nordmannen i det neste gamet.

Han tok hjem det første settet med 6-4. Sveitseren servet veldig bra og slapp ikke nordmannen til et eneste bruddmulighet i det første settet.

I det andre settet fulgte spillerne hverandre fram til 2-2. Ruud reddet fire breakballer før han tok et langt game og ledelsen 3-2. På stillingen 4-3 fikk plutselig Ruud hele tre muligheter til å bryte motstanderens serve. På det andre forsøket lykkes og gikk opp til 5-3. Han kunne deretter serve hjem settet og utligne til 1-1.

Ruud hadde fått blod på tann og fikk også tre muligheter til å bryte direkte i det tredje settet, men denne gangen reddet Stricker seg unna før han til slutt tok hjem seieren i tiebreaket.

Strickers hittil største bragd i sin korte karriere var han slo ut Stefanos Tsitsipas i årets US Open. Nå kan han legge på en Ruud-seier òg.

Ruud har nå 37 seire 22 tap denne sesongen. Han har vunnet én turnering (ATP 250) i Estoril, Portugal. Ellers var han i finalen i Roland Garros-turneringen.