Det opplyser Norges Fotballforbund til NTB. Kampen har vært mye omtalt, særlig som følge av at LSK-fansen hengte opp et banner som framstilte Vålerenga-trener Geir Bakke som en rotte i en galge med en pengesekk i hånden.

Bakke sjokkerte en hel fotballnasjon da han i sommer forlot Lillestrøm til fordel for erkerivalen VIF.

Underveis i helgens kamp var det omfattende bruk av pyroteknikk på arenaen, og det er vanlig at Norges Fotballforbund reagerer med bøter i slike tilfeller.

Stoppet kampen

– Sikkerhetsbestemmelsene slår fast at NFF skal reagere ved oversendelse av sak til NFFs påtalenemnd i saker som gjelder kasting av pyrotekniske artikler, avfyring av raketter, bruk av knallskudd, samt overfor andre forhold som setter gjennomføring av kampen i fare, sier generalsekretær Karl-Petter Løken i NFF til NTB.

– Kampen måtte stoppes flere ganger som resultat av supporternes bruk av pyrotekniske artikler. NFF vil tilskrive klubbene før en eventuell oversendelse til påtalenemnda, som vil kunne velge å sende anmeldelse til doms- og sanksjonsutvalget, legger han til.

– For mye

NFF mener videre at kombinasjonen av Bakke-fiendtlige sanger og bannere fra LSK-supporterne var i overkant heftig.

– NFF har kommunisert tydelig at vi mener totalen ble for mye med kombinasjonen banner, tifo og sang. Klubbene ble forut for 2022-sesongen gitt hovedansvaret for å reagere mot uønskede hendelser på tribunen, med mindre det er snakk om hendelser som setter gjennomføringen av kampen i fare. Klubbenes håndtering av uønskede hendelser vil være en del av evalueringen av denne ordningen etter sesongslutt, sier Løken.

NTB har vært i kontakt med forbundets påtalenemnd, som henviser til NFF sentralt for kommentarer om saksgangen.