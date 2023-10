Viaplay opprettholder sportssatsingen i Norge tross økonomisk uro: – Oppdraget står støtt

Selskapet har totalt settet kvittet seg med over 30 prosent av sine ansatte siden i sommer. Det kom fram i en børsmelding utsendt mandag.

Dette har ført til spekulasjoner om sportstilbudet i Norge ville bli hardt rammet.

– Vårt oppdrag er å levere et premium TV-produkt til seerne våre. Der har vi noen stolper som heter Premier League, FIS-vinter, håndballmesterskap og Formel 1. Det er det vår redaksjon er bygget opp omkring. og det er det vi også skal levere på i vinter og årene som kommer, sier Oma til NTB.

– Det oppdraget står støtt. At det er børsrally og turbulente tider både for oss og mediebransjen for øvrig, det noterer vi. Vi kommer sikkert til å kjenne litt på dette vi også, men vi jobber ut ifra å skulle levere på det vi er satt til å gjøre. Det tror jeg vi skal få til, sier Oma.

Viaplays problemer ble kjent da tidligere Viaplay-sjef Anders Jensen i begynnelsen av juni gikk av med umiddelbar virkning og ble erstattet av Jørgen Madsen Lindemann. Det resulterte i et kraftig fall i aksjekursen.

I juli nedjusterte Viaplay prognosene kraftig, noe som resulterte i et ytterligere kursfall.

De siste månedene har Viaplay fått inn Canal+, norske Schibsted og et tsjekkisk mediekonsern på eiersiden. Til sammen eier disse tre nærmere 30 prosent av Viaplay-aksjene, skriver Kampanje