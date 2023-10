Spillerne fikk beskjeden onsdag morgen, meldte Agderposten. NTB fikk det samme opplyst fra flere kilder. Senere bekreftet Kjønø selv avskjeden:

«Det var det. Det som skulle bli minst 3 år ble nesten 3 måneder. Lykke til videre, FK Jerv.» , skriver Kjønø på X/Twitter.

Jerv opplyser at assistenttrener Petter Sjåholm tar over fram til en ny hovedtrener er på plass.

– Skape energi

«Eirik har gjort sitt ytterste i perioden han har vært hovedtrener i klubben, dessverre har ikke det ført til de sportslige resultatene vi håpet. Endringen vi nå gjør er for å skape energi til de siste kampene.», skriver Jerv på sin nettside.

3. august signerte Kjønø en kontrakt på 3,5 år. Det har kun blitt seks poeng på tolv kamper for Kjønø.

32-åringen tok over etter at Arne Sandstø forlot Jerv for en trenerjobb i Midtjylland i Superligaen. Sandstø var i jobben i sju år før Kjønø fikk ansvaret.

Kjønø har vært hovedtrener i Grorud og Stabæk tidligere.

Drama

Med kun tre kamper igjen av sesongen er Grimstad-klubben på nedrykkskvalifisering med tre poeng opp til Åsane på trygg plass. Hødd på direkte nedrykk er kun ett poeng bak Jerv før den avgjørende sluttspurten.

Lørdag reiser Jerv, som spilte i Eliteserien i fjor, til Oslo for å møte Skeid.

Deretter venter tabellnabo Åsane 5. november. I siste serierunde venter allerede opprykksklare Fredrikstad.