Zuccarello-scoring i Wilds målrike snuoperasjon

Første periode var bare 54 sekunder gammel da Wilds hjemmepublikum i St. Paul fikk en kalddusj da Oilers' Evan Bouchard satte inn kampens første mål.

Minnesota Wild utlignet knappe sju minutter senere ved Marco Rossi, før Oilers' igjen gikk opp i ledelsen etter 18.27 ved Warren Foegele. Knappe halvminuttet senere sørget Ryan Hartman for å utligne for Wild.

Andre periode startet nesten identisk som første, da Warren Foegele snappet pucken etter bare 32 sekunders spill og satte den i buret.

Målshow

I tredje periode var det imidlertid duket for målshow. Hjemmelaget scoret først tre mål på rad, og først ved Ryan Hartman som igjen utlignet etter bare 38 sekunder etter assist fra Mats Zuccarello og Kirill Kaprizov.

Litt etter seks minutter senere var det nordmannens tur til å tegne seg på scoringslisten, da med assist fra herrene Kasprizov og Hartman.

Svenske Joel Eriksson Ek sørget deretter for det tredje målet på rad, før Oilers fikk inn en redusering ved Evander Kane. Deretter kom to mål for hjemmelaget igjen, denne gangen ved Hartman og Marcus Foligno.

Minnesota Wild vant dermed tredje periode med hele 5-1 og kampen sammenlagt med 7-4.

Andre på rad

Mats Zuccarello fikk dermed sin andre scoring på rad for Wild og er oppe i 8 målpoeng totalt denne sesongen. Han fikk knappe 15 minutter på isen i tirsdagens kamp.

Det var en spesiell dag i NHL, som kalles for «Frozen Frenzy», der alle 32 lag spiller, og ingen av de 16 kampene starter til samme tid.

NHL har samtidig opphevet det omstridte forbudet mot teip i regnbuefarger på køllebladene,