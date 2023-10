– Jeg har jobbet her i 30 år, men aldri sett noe lignende, sier Hveding om skadene til Romerikes Blad.

Avisen skriver at et stort reklameskilt er bøyd, 120 seter ble ødelagt, og det ble tagget på tribunen og på toalettene.

– Vi undersøker priser på ting nå, men det blir nok dyrt. Jeg synes det er leit at det trenger å være sånn, sier Hveding.

LSKs daglig leder Robert Lauritsen sier at klubben skal i dialog med Vålerenga når de har fått oversikt over alle skadene. Han opplyser også at LSK har fått tilbakemelding om skader LSK-fansen har gjort i det omvendte oppgjøret i Oslo tidligere i år.

Talsperson Sebastian Hytten i VIFs supportergruppe Klanen sier at det «ikke nødvendigvis er våre medlemmer som står bak».

– Det er fåtall som står for det. Når kampen gikk som den gjorde i går, så har jeg forståelse for at det kan koke over for enkelte. Om det har blitt veltet noen gjerder, så er det bedre enn hva som har skjedd tidligere, sier Hytten.

Lillestrøm vant 2-0 i det hete derbyet som var Geir Bakkes første retur til Åråsen etter å ha forlatt LSK til fordel for Vålerenga i sommer.