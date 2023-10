Mandag møttes idrettspresidenten og statsministeren for å snakke om utfordringene idretten står overfor. Møtet var lagt til Grüner ishockeyklubb i Oslo.

Der ble regjeringen utfordret på blant annet de økonomiske rammene rundt anleggsbygging.

Idrettspresident Al-Samarai sa at mange idrettslag nå opererer med ventelister og således må avvise barn på grunn av anleggsmangel. Videre viste hun til at det årlig søkes om mer i tilskudd til anleggsbygging enn det som er tilgjengelig gjennom spillemidlene.

Det fører til at det kan gå flere år før penger det er søkt om fra aktørene i idretten betales ut. Nå vil idrettspresidenten at regjeringen tar grep.

Vil ha mellomfinansiering

– Vi forventer at statens bidrag ved anleggsrealisering er trygt og forutsigbart. I dag må kommuner og idrettslag ta finanskostnadene i påvente av utbetaling av spillemidler, noe som gjør det dyrere, og dermed vanskeligere for idrettslagene og kommunene å bygge idrettsanlegg, sier Al-Samarai.

– Spillemidlene må utbetales raskere enn i dag. Det bør etableres en statlig mellomfinansiering for anlegg der alle søkerne får utbetalt spillemidlene så snart anlegget er godkjent. Ordningen vil få påfyll fra spillemidlene hvert år, men det ekstra behovet som trengs for å fjerne ventetiden mellomfinansieres av staten, ikke av idrettslaget, legger hun til.

I 2021 ble det ifølge idrettsforbundet søkt om 6,1 milliarder kroner i spillemidler, mens tilgjengelige spillemidler var kun 1,7 milliarder.

Statsminister Jonas Gahr Støre forsøkte seg på isen mandag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Dyrtid gir utfordringer

Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet at det skal satses på idrettstilbud for alle, spesielt barn og unge.

Idrettspresidenten utfordret også statsministeren på konsekvensene av at den generelle prisstigningen i samfunnet har gitt folk mindre penger mellom hendene.

– Realiteten er at mange idrettslag ikke har økt sine avgifter de siste tre årene. I en tid der alt blir dyrere er dette en svært krevende øvelse, som over tid vil føre til et redusert aktivitetstilbud eller økte kostnader. Ingen ønsker en slik utvikling, sier Al-Samarai.

Idretten har også i lengre tid ytret ønske om at ordningen med momskompensasjon blir regelstyrt. Det vil fjerne usikkerheten rundt om det er satt av nok penger til ordningen over statsbudsjettet.