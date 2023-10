Det sier den svenske skiyndlingen i intervjuer med Aftonbladet og Expressen mandag.

Karlsson har også tidligere snakket om ulykken som skjedde i januar, men hun forteller nå at den ubehagelige episoden har endt med tap av førerkort.

Expressen har fått tilgang til og siterer beslutningen om å frata Karlsson førerkortet. Avisen skriver at langrennsstjernen har fått skriftlig meddelt at det «av dokumentene i saken fremgår at du ikke overholdt høyreregelen i et kryss, noe som forårsaket en kollisjon med et annet kjøretøy».

Brevet om tap av førerkort fikk Karlsson da hun kom hjem fra høydeleir i italienske Livigno for en tid siden. Det gikk dermed lang tid fra ulykken fant sted til beslutningen forelå.

På spørsmål om hun aksepterer straffen, sier Karlsson til Expresssen:

– Ja, det gjør jeg. Jeg får stå i dette, og jeg har nok fortjent det.