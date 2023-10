Det sier forbundets generalsekretær Pernilla Bonde til nyhetsbyrået TT.

– Vi må stå opp for Sverige på et vis, og det er vår holdning, understreker hun.

Rett etter terrorangrepet der to svenske fotballsupportere ble skutt og drept i forrige uke, samlet de svenske skilederne seg for å diskutere forbundets sikkerhetsarbeid.

– Vi har tatt opp hvor hensiktsmessig det er å reise rundt med det svenske flagget på bilene våre, på smørebussen og på klærne. Og det er klart man må se an hvilken by vi reiser til og hvordan sikkerhetssituasjonen ser ut. Det er det samtalene har dreid seg om. Men vi har ikke gjort noen endringer ennå, opplyser Bonde.

Sveriges skiforbund følger det nasjonale idrettsforbundets anbefalinger når det gjelder sikkerhet. Og i de anbefalingene heter det nå at svenske landslag bør tenke over for eksempel «i hvilken grad man skal eksponeres med svenske rekvisitter».

– Enn så lenge har vi besluttet at vi ikke gjør noen endringer. Det er imidlertid viktig at løperne våre kjenner seg trygge. Så om man føler seg utrygg, skal man ha mulighet til å tilpasse seg ut fra det, sier Bonde.