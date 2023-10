Zuccarello scoret da Minnesota Wilds tapte i spilleforlengelse

Det ble et målrikt oppgjør da Minnesota Wild tok imot Columbus Blue Jackets i NHL natt til søndag norsk tid. Etter 4–4 i ordinær tid måtte kampen avgjøres i spilleforlengelse.

Den var det gjestenes Jack Roslovic som avgjorde etter drøye tre minutters spill.

Også i ordinær tid var det Columbus Blue Jackets som kom best i gang. Justin Danforth sørget for at gjestene gikk til første pause med 1-0-ledelse, før Kent Johnson doblet ledelsen seks minutter ut i andre periode.

Da våknet Minnesota Wild. På under ett minutt reduserte Dakota Mermis, før Mats Zuccarello skapte balanse i regnskapet. Det var nordmannens første scoring denne sesongen. De to målene kom med under ett minutts mellomrom.

I tredje periode tok Minnesota Wilds føringen før fem minutter var spilt, etter scoring av Jonas Brodin. Bare tre minutter senere satte også Columbus inn sitt tredje mål.

14.41 inn i siste periode satte gjestenes Adam Fantilli inn 4–3, før Marcus Johansson sørget for 4–4 og spilleforlengelse. Den var det Columbus Blue Jackets som gikk seirende ut av.

Mats Zuccarello fikk 18 minutter og 27 sekunder på isen.