Det har rødtrøyene aldri gjort før. Med det klatret også Brann opp på bronseplass på Eliteserie-tabellen. Nå skiller dere bare sju poeng opp til serieleder Glimt og ett opp til Viking på sølvplass. De har riktignok én kamp mindre spilt.

Seieren var også Branns første på hjemmebane over Molde siden 13. mai 2017 da de vant 4-1. Molde hadde vunnet de fem siste oppgjørene mot Brann.

Men det var likevel gjestene som kom best ut av startblokkene da Fredrik Gulbrandsen sendte Molde i ledelsen etter å ha blitt spilt opp av Magnus Wolff Eikrem etter fem minutter. Målet var hans første for blåtrøyene.

Straffebom

Åtte minutter senere fikk Brann tildelt straffe etter at Kristoffer Hagen sparket ned Ulrik Mathisen innenfor 16-meteren. Dessverre for hjemmefansen reddet Oliver Petersen forsøket til Sivert Heltne Nilsen.

Og vondt så ut til å bli til verre for bergenserne da Haugen satte inn Moldes andre for kvelden etter 25 minutter, men VAR annullerte scoringen for offside på Martin Ellingsen.

Etter hvilen startet Brann snuoperasjonen da først Sander Kartum utlignet etter 49 minutter. Scoringen kom etter at Svenn Crone slo et nydelig innlegg til Kartum, som fikk en litt dårlig touch. Ballen gikk dermed til Casper Øyvann, som fikk en enda dårligere touch og sendte den tilbake til Kartum.

Kartum-dobbel

22 minutter senere var snuoperasjonen et faktum da Frederik Børsting sendte Brann i ledelsen. Scoringen kom etter at Aune Heggebø dro seg opp hele venstresiden, før han la inn til Felix Horn Myhre, som spilte videre til Børsting.

Men bergenserne var ikke ferdig der. For bare sju minutter seere satte Kartum inn sin andre for kvelden etter å ha blitt spilt opp av Mathisen inne i 16-meteren.

Fire minutter på overtid fikk Molde et lite fornyet håp at Børsting felte Ellingsen, som fikk sette inn 2-3-målet fra straffemerket.

Brann måtte klare seg uten Bård Finne, som var suspendert etter at han fikk rødt kort i 2-1-seieren over Vålerenga.