Med seieren er Manchester City oppe på 21 poeng, mens Brighton blir stående sine 16 poeng etter at ni serierunder er unnagjort.

Julian Alvarez sendte hjemmelaget i føringen med et flott skudd da Jéremy Doku valgte å passe tilbake i feltet i stedet for å avslutte selv.

Haaland sto med åtte mål i Premier League før kampen. Mohamed Salahs to scoringer sendte ham opp i ryggen på nordmannen med sine sju fulltreffere.

Etter snaut 20 minutter var dermed nordmannens måltørke for klubblaget over. Det hadde gått 274 spilleminutter siden siste mål for Manchester City. Det var mot Nottingham Forest 23. september. Haaland scoret derimot to mål for Norge i 4-0-seieren borte mot Kypros.

Den norske City-stjernen utnyttet et dårlig mottak fra Brightons Carlos Baleba, snappet til seg ballen og løp noen meter før han banket til like utenfor 16-meteren med venstrebeinet.

Det er ikke ofte nordmannen har scoret utenfor 16-meteren. Ifølge Viaplays kommentatorer i studio var det bare andre gangen det har skjedd.

Haaland var ikke langt unna å gjøre 3-0 og sitt annet mål etter 68 minutter. Han fikk en flott pasning av Phil Foden i glimrende posisjon, men dessverre for nordmannen var målvakt Jason Steele god og reddet mesterlig.

Brighton hadde også sine muligheter og kampen viste hvorfor Roberto De Zerbis mannskap har yppet seg i denne sesongen. Blant annet hadde japanske Kaoru Mitoma et par gode muligheter, men uten å overliste Stefan Ortega.

Ansu Fati reduserte til 1-2 på en kontring hvor Mitoma hadde regien. Like før hadde Alvarez en avslutning fra distanse mot åpent mål, men burde valgt å passe til Haaland i bedre posisjon.

Manuel Akanji pådro seg sitt andre gule kort og måtte i dusjen like før kampen var over.