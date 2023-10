Dermed fortsetter Glimt som serieleder, nå med seks poeng ned til Viking, som har én kamp mindre spilt. De tar imot Tromsø søndag kveld.

Pellegrino stjal showet da han serverte fire assist før pause. Likevel gikk Glimt i garderoben med «bare» en tomålsledelse.

Etter hvilen gikk han for målet selv, men der han bommet og bommet, reduserte Jakob Dunsby med sitt første mål for Sandefjord. Det holdt imidlertid ikke til noe mer enn et hederlig resultat.

Glimt var millimeter unna en kjempestart da Nino Zugelj banket et skudd fra utenfor 16-meteren i stolpen etter bare ni minutter.

Det gjorde nok ekstra vondt da at Jeppe Kjær sendte gjeldte Sandefjord i ledelsen bare to minutter senere. Målet kom etter at Vetle Walle Egeli slo en corner midt i feltet, som Sander Moen Foss og Fredrik Tobias Berglie fikk lagt ned, før Glimts lånesoldat banket ballen i mål for sin nye klubb.

Déjà vu

Kjær er nemlig lånt ut fra nettopp Glimt til Sandefjord, som fikk gultrøyenes sosiale medier-ansvarlig til å ta til tastaturet.

«Lasse Nordås i fjor. Jeppe Kjær i år. Neste år låner vi ikke ut til eliteserielag», skrev klubben på X/Twitter.

Glimt slo knallhardt tilbake da Faris Pemi Moumbagna utlignet etter 21 minutter, før Zugelj sendte vertene opp i ledelsen to minutter senere.

Og bare tre minutter senere limte Albert Grønbæk 3-1-målet i krysset. Amahl Pellegrino assisterte alle tre målene.

Pellegrino-kvadrupel

Ni minutter før pause klarte likevel Danilo Al-Saed å redusere for Sandefjord da han scoret sitt tiende mål for sesongen.

Ulrik Saltnes satte imidlertid inn Glimts fjerde mål, to minutter på overtid av første omgang. Også da sto Pellegrino for den målgivende pasningen.

Etter hvilen fortsatte gjestene å sette Glimt på prøve og etter bare åtte minutter reduserte Jakob Dunsby med et nydelig skudd i krysset.