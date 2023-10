Gjert Ingebrigtsen uttalte seg til mediene i forkant av et løp lørdag. Han sier han er glad i barna sine og ikke vil gå til rette med dem i det offentlige rom.

Han har hatt harde dager etter at tre av hans sønner fortalte om trusler og voldsepisoder i en avis-kronikk. Faren tilbakeviser anklagene.

– Har vært tøft

– Jeg har vært relativt forskånet for mye av det som har foregått der ute, men det er klart at du kjenner stormen. Du merker det på omgivelsen at det er ting som foregår, sier Gjert Ingebrigtsen ifølge VG.

Les mer om Ingebrigtsen-konflikten her!

Flere andre medier melder det samme, blant annet Dagbladet.

– Men det har vært tøft, og det er fortsatt tøft.

– Hva gjør det med deg at sønnene kommer med slike påstander som de har gjort?

– Jeg er glad i barna mine, og det gjør at jeg må håndtere det som en hvilken som helst annen forelder ville gjort. Jeg lar disse påstandene stå for deres regning, så får de bære de tingene så lenge de ønsker å stå i det, sier Gjert.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fortsetter

– Jeg kan ikke forsvare meg mot slike ting uansett, og i det offentlig rom er det helt uaktuelt for meg å gå til rette med mine barn. Det blir overstyrt av farsfølelsene.

Løpersønnene Jakob, Filip og Henrik skrev blant annet dette i kronikken:

– Vi har vokst opp med en far som har vært svært aggressiv og kontrollerende, og som har brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse. Fremdeles kjenner vi på ubehag og frykt, som sitter i oss fra barndommen.

Gjert sier han vil fortsette som trener for Per Svela og Narve Gilje Nordås.

– Det er ikke viktig for meg å trene Narve, men jeg tror det er viktig for ham i første omgang å ha en trener som han er trygg på. Så er det viktig for meg å stå der med ham, på den måten som jeg sa, at jeg har lovt ham at jeg skal stå der og da gjør jeg det. Så lenge han vil og det er fornuftig, sier Ingebrigtsen til TV 2.