Friidrettsforbundet og Gjert Ingebrigtsen møtes onsdag

Det bekrefter Norges Friidrettsforbunds advokat Thomas Lerheim til TV 2 fredag.

– Det er utelukkende praktiske årsaker til at det tar så lang tid, sier han i en kommentar til kanalen.

Det har lenge vært varslet at Ingebrigtsen og friidrettstoppene skulle møtes, men reisevirksomhet gjorde det umulig å finne et tidspunkt denne uken.

Nå er det klart at møter finner sted i midten av neste uke.

Ingebrigtsen representeres av sin advokat John Christian Elden. Møtet ble varslet da det kjent at Norges Friidrettsforbund ikke vil innvilge friidrettstreneren akkreditering til neste års EM og VM.

Forbundet ser heller ikke for seg at Ingebrigtsen skal få akkreditering til OL i Paris, men her er det Olympiatoppen som styrer tildelingen.