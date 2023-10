Magnus Carlsen slo tilbake med seier i Qatar Masters

Etter at Carlsen møtte indiske spillere i seks av de sju første rundene i Doha, var det amerikansk motstand på motsatt side av brettet torsdag. Stormester Kaidanov ble raskt drevet på defensiven, og etter 44 trekk var partiet over.

Med 5,5 poeng er Carlsen på delt 8.-plass med tolv andre spillere. Arjun Erigaisi fra India leder turneringen med 6,5, mens seks spillere er halvpoenget bak. En av dem, Nodirbek Abdusattorov, er Erigaisis motstander i siste runde.

Onsdag måtte Carlsen gamble i jakt på en seier som ville gitt ham sjanse til å forsvare tittelen han vant sist Qatar Masters ble arrangert i 2015. I et parti som lå an til remis prøvde han seg med et dristig offer, og indiske Murali Karthikeyan utnyttet det til å avgjøre i sin favør.

Rekken av indiske motstandere har ført til vittige kommentarer fra noen av Carlsens rivaler.

– Dette er framtiden hans. Inderne er ute etter ham. Det blir inder etter inder etter inder etter inder, alle Vishys disipler, meldte Hikaru Nakamura med henvisning til Vishy Anand, som Carlsen erobret VM-tittelen fra i 2013.

– Den nye planen for å beseire Sauron. Vishys disipler, kommenterte Anish Giri med en Ringenes Herre-referanse.

I siste runde fredag blir det nok en gang indisk motstand for Carlsen, i form av Abhimanyu Puranik.