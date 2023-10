AFP: Ny razzia mot kontorer tilhørende OL-arrangørene i Paris og andre selskaper

Nyhetsbyrået skriver at de har fått opplysningene om razziaen fra kilder «nær etterforskningen», og den skal ha funnet sted onsdag.

Det er i så fall andre gang på kort tid at franske økokrim gjennomfører en aksjon mot kontorer tilhørende arrangørene av neste års sommerleker i Paris.

Ifølge AFP fikk fire navngitte selskaper uanmeldt besøk av etterforskere onsdag. Aksjonen skal ha vært ledd i undersøkelser rundt om det kan foreligge brudd på Frankrikes reglement rundt blant annet favorisering av enkeltselskaper i en markedssituasjon.

Aksjon i juni

Også i juni slo franske økokrim til mot OL-hovedkvarteret i Paris-forstaden Saint-Denis som følge av mistanker om ulovligheter i tildelingen av kontrakter i forbindelse med sommerlekene. Den gang bekreftet de franske arrangørene situasjonen overfor AFP.

Det har de ikke gjort denne gangen.

I juni ble det også gjennomført en aksjon hos selskapet Solideo, som er ansvarlig for tildeling av anleggsoppdrag for OL-arrangøren.

For to år siden fremhevet to rapporter fra det franske antikorrupsjonsbyrået (AFA) blant annet «interessekonflikter» som kunne påvirke «hvitere enn hvitest»-bildet som lederen av organisasjonskomiteen, Tony Estanguet, har sagt at OL-arrangørene vil smykke seg med.

Etterforskere har uttalt at prosedyrene som er benyttet rundt kjøp av ulike tjenester til sommerlekene, er «upresise og ufullstendige», og at interessekonflikter ikke nødvendigvis er tatt hensyn til på riktig måte.

Uoverensstemmelser

Onsdagens razzia er siste kapittel i dramatikken som har omgitt fransk idrett den siste tiden. I mai valgte lederen av den franske OL-komiteen, Brigitte Henriques, overraskende å trekke seg med umiddelbar virkning.

I etterkant ba IOC-ledelsen om at alle involverte måtte bidra til at uoverensstemmelsene som hadde preget komiteen måtte opphøre. Inntil videre er ikke en Henriques-arvtaker utpekt.

Sommerlekene i den franske hovedstaden skal arrangeres fra 26. juli til 11. august neste år.

Paris ble offisielt tildelt lekene av under Den internasjonale olympiske komités kongress i Lima i Peru i 2017.