Vålerenga yppet seg mot Real Madrid – mesterligadrømmen brast med 0-3

De franske landslagsspillerne Sandie Toletti og Naomie Feller scoret de to første målene for den spanske storklubben, som viste seg mest effektiv foran 6341 tilskuere i Oslo øst. På overtid scoret også verdensmester Athenea del Castillo.

Real Madrid kom på banen med seks verdensmestere i startoppstillingen og ytterligere to på banken. Vålerenga lot seg ikke stresse av det og tok tak i kampen fra start.

Allerede etter tre minutter fikk hjemmelaget sin første sjanse etter godt forarbeid av Karina Sævik. Olaug Tvedten skjøv ballen ut til Selma Pettersen, som skjøt rett over mål.

Tvedten var involvert i mye og fikk en stor mulighet i det 12. minutt. Hun fikk ballen inne i feltet etter et nytt gjennombrudd på høyresiden (der Real Madrid hadde Olga Carmona, matchvinner i VM-finalen i august). Tvedten misset i mottaket og fikk ikke avsluttet.

I tverrliggeren

Snaut halvveis i omgangen fikk Vålerenga frispark rett utenfor 16-meteren etter at et skuddforsøk ble blokkert av en Real Madrid-hånd. Tvedten skrudde ballen over muren og i tverrliggeren bak keeper Misa Rodríguez.

I det 28. minutt vant Thea Bjelde ballen og satte opp Tvedten, som dro av en motspiller og skjøt rett utenfor lengste stolpe.

Ett minutt senere tok Real Madrid ledelsen. Linda Caicedo duellerte i feltet om et langt oppspill og fikk ballen ut til Sandie Toletti, som skjøt. Den franske landslagsspillerens skudd glapp under keeper Jalen Tompkins og inn i hjørnet.

Tomkins hadde ryddet godt opp ved noen andre anledninger, men det var flatterende at Real Madrid ledet ved pause.

Drømmen knust

Vålerenga hevdet seg også i den andre omgangen, men kreftene tok etter hvert slutt. Feller doblet ledelsen i det 68. minutt på keeperretur etter at Hayley Raso kom til skudd på en fin kontring.

Da var Vålerengas drøm om å slå følge med Brann til gruppespillet i praksis ute, men laget har all ære av sin innsats i den avgjørende kvalifiseringsrunden.

I sluttminuttene hadde Elise Thorsnes en kjempesjanse til å gi Vålerenga et trøstemål, men hun traff ikke ballen inne i målgården.