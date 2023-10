Schmeichel legger seg flat etter kraftsalve mot ballgutt: – Gikk over streken

Schmeichel skal i kampens hete ha hisset seg opp over at en ballgutt somlet med å gi ham ballen i oppgjøret Danmark til slutt vant 2-1.

Torsdag beklager sistesjansen egne handlinger i en post på Instagram.

– I et opphetet øyeblikk gikk jeg over streken og brukte feil ordvalg mot en ballgutt under kampen i går, skriver veterankeeperen.

– Som alle vet, betyr det alt for meg å være et forbilde for barn, og det gjør jeg alt for å leve opp til. Her mislyktes jeg, og det beklager jeg og sier unnskyld, legger han til.

36-åringen spiller i øyeblikket for belgiske Anderlecht.