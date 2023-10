Højlund nektet å takke for kampen – danskene hardt ut mot San Marinos spillere

Kjær var ikke nådig i dommen over oppførselen til motstanderen underveis i oppgjøret. Landslagskapteinen reagerte særlig på behandlingen av Manchester United-spiss Højlund. En takling i ryggen mot slutten av kampen fikk Kjær til å reagere.

– Jeg kan ha respekt for en del av det, men det blir et problem når Rasmus risikerer å brekke ryggen. Jeg kan sette meg inn i dedikasjonen deres, men jeg kan ikke stå inne for det som skjedde med Rasmus, sa han til Ritzau.

AC Milan-spilleren forteller videre at han overhørte motstanderens spillere snakke om å bevisst skade angriperen.

– Det var ikke pene ting de sa. De prøvde bevisst å skade ham. Det som ble sagt synes jeg likevel skal bli værende på banen. Jeg har ikke lyst til å henge noen ut, men det var ikke positivt, fortsatte Kjær.

Landslagstrener Hjulmand var av samme oppfatning som Kjær.

– De var skikkelig tøffe med Rasmus fra starten av. Noen av spillerne mine som kan italiensk forteller at de gjorde alt for å skade ham. Jeg ba fjerdedommeren om å holde blikket på Rasmus i fem minutter for å se hvor mange ganger han ble tatt uten at ballen var i nærheten, sa Danmark-sjefen.

Manchester United-angriperen nektet å takke San Marino-spillerne for kampen.

– Det kan jeg forstå. Det han ble utsatt for var helt sprøtt. Han fikk mye juling, avsluttet Hjulmand.