Israel og Ukraina er Norges håp i jakten på en EM-sjanse

Israel og Ukraina er lagene nordmenn må heie på i november om det fortsatt skal være håp om å se Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i EM-sluttspillet i Tyskland.

Finland er et av lagene som står foran Norge i køen for plass i nasjonsligaomspill om EM-billett, og etter 1-2-tapet for Kasakhstan i en kamp de ledet kvarteret før slutt er det klart at det er en plass finnene kommer til å trenge.

Tidligere i helgen har Bosnia-Hercegovina spolert sin siste sjanse, og Island er i praksis også ute av dansen. Det er tre lag rangert foran Norge i B-divisjonen som alle trenger omspillplass.

Skottland er derimot EM-klar, og Serbia tok tirsdag et langt steg mot EM-billett med 3-1-seier over Montenegro. Positivt for Norges sjanser var det også at Ungarn i samme gruppe hentet opp to mål og greide 2-2 i Litauen.

Overkommelig vei

Dessuten bykset Ukraina opp til 2.-plass bak EM-klare England da Italia måtte se seg slått på Wembley. Det gjør at Ståle Solbakkens lag med gunstige resultater i novemberkampene ikke bare kan få en omspillsjanse, men en ganske overkommelig en.

Om Ukraina og Israel begge sikrer EM-plass i november, kan Norge få plass i B-divisjonens omspill. Da blir Bosnia, Finland og Island konkurrenter i kampen om en plass i sluttspillet i Tyskland.

Da må Ukraina holde Italia bak seg. Nøkkelen til det ligger i «hjemmekampen» mot Italia 20. november. Den spilles i Leverkusen i Tyskland, og Ukraina vil med seier være EM-klar. Uavgjort kan også holde om italienerne avgir poeng i Nord-Makedonia noen dager tidligere.

Må få hjelp

Viktigst er det å få hjelp fra Israel. Bare om det laget sikrer EM-billett kan Norge ha håp om å få omspillsplass. Israel er fem poeng bak Romania og fire poeng bak Sveits i sin gruppe, men har henholdsvis to og en kamp mindre spilt enn lederlagene,

Israel fikk sine to oktoberkamper mot Sveits (hjemme) og Kosovo (borte) utsatt på grunn av krigshandlingene. Sveits-kampen er omberammet til 15. november, mens Israel skal møte Romania hjemme tre dager senere og Andorra borte ytterligere tre dager senere. Når bortekampen mot Kosovo kan spilles er ikke klart.

Dersom Italia sikrer EM-billett foran Ukraina, er det sett med norske øyne nødvendig at Israel blir EM-klar på bekostning av Romania, ikke Sveits. Ellers blir det likevel ikke plass til Norge i omspillet. Om Israel blir EM-klar sammen med Sveits, og Italia blir toer bak England, ligger det an til at Norge får siste plass i A-divisjonens nasjonsligasluttspill sammen med Kroatia/Wales, Polen/Tsjekkia og Estland.