Ingebrigtsen-konflikten er sportssjefens tyngste sak: – Har aldri vært så sliten

Den betente konflikten som innbefatter Gjert Ingebrigtsen, de tre løpersønnene og Narve Gilje Nordås, har fått stor oppmerksomhet i offentligheten de siste månedene.

Sentralt den siste tiden har vært spørsmålet om Gjert Ingebrigtsens skal ha tilgang til trenerakkreditering under kommende mesterskap. Nylig ble det kjent at den profilerte treneren har engasjert advokat, hvorpå friidrettsforbundet så seg nødt til å gjøre det samme.

Sportssjef Erlend Slokvik har hatt stått sentralt i forbundets håndtering av den betente saken. I et intervju med NTB innrømmer han at belastningen har vært stor.

– Det er veldig krevende. Jeg har i min tidligere jobb både sagt opp toppledere i næringslivet og gjort tøffe prioriteringer i idretten. Jeg har nok aldri vært så sliten etter et mesterskap som jeg var i år, sier Slokvik.

Han kaller videre konflikthåndteringen «krevende for oss som forbund», samtidig som han uttrykker forståelse for at belastningen også er stor for de impliserte utøverne.

Mest krevende saken

– Det var tøffere å håndtere konflikten under VM enn nå?

– Ja, for da er det så veldig mye annet som skjer. Du skal lede et helt landslag, sørge for prestasjoner. Det er tross alt litt roligere nå, så du har litt mer tid. Men det er klart: Når du blir ringt ned hele lørdagskvelden, er det krevende det også, sier friidrettstoppen.

– Du har hatt mange andre viktige roller i idretten. Har du vært borti en så vanskelig sak å håndtere?

– Nei, det er en veldig krevende sak, i og med at det er familiære ting og ting som forbundet egentlig ikke har noe med.

– Den kan ikke sammenlignes med noe annet?

– Nei, den kan ikke det, svarer Slokvik.

Sirkus

Det er varslet at partene skal møtes til nye samtaler i løpet av kort tid. Der skal også advokatene delta.

På spørsmål om han tror det finnes en løsning der ingen blir skadelidende, svarer Slokvik at det nødvendigvis må bli gi og ta, og at kompromisser må inngås.

– Hvor lenge kan dere leve med å stå i en sånn situasjon?

– Nei, det har jeg ikke noe svar på. Tanken er at vi skal få avklart ting i god ting før neste sesong, sier friidrettstoppen.

I forrige uke kommuniserte friidrettsforbundet ut at Gjert Ingebrigtsen ikke vil få akkreditering til EM og VM neste år. Innstillingen er den samme rundt Paris-OL, selv om Olympiatoppen har siste ord der.

På spørsmål om han er overrasket over hvor mye støy den beslutningen endte opp med å utløse, svarer Slokvik:

– Ingenting overrasker. Dette har blitt et sirkus. Rett og slett.

– For mye sirkus?

– Ja, det synes jeg personlig.

Påvirker omdømmet

Slokvik legger videre ikke skjul på at oppmerksomheten konflikten har fått over lang tid, kan påvirke omdømmet til norsk friidrett.

– Det er ikke positivt. Selvfølgelig er det ikke det, men vi må prøve å være kloke og løse det så godt vi kan innenfor de rammene vi får tilgjengelig, sier friidrettstoppen.

– Har sponsorer tatt kontakt og uttrykt bekymring rundt dette?

– Nei, vi har god dialog med sponsorene. De støtter opp om prioriteringene og valgene som gjøres. Men det er klart at vi ser at vi må få løst dette og finne modeller.

Slokvik skulle helst sett at helt andre ting fikk oppmerksomhet i det som er en gullalder for norsk friidrett.

– Det er så synd. Det er så fantastisk det som skjer i friidretten nå. Og så er det dette som får oppmerksomheten, sier han.