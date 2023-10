Zuccarello assistkonge da Minnesota Wild knuste Montreal Canadiens

To scoringer på under 25 sekunder sørget for at Minnesota Wild kunne gå til pause etter første periode med 2-0-ledelse. Da var det Brandon Duhaime og Connor Dewar som var sist på pucken.

Midtperioden var kun et par minutter gammel da svenske Joel Eriksson Ek økte ledelsen etter å ha blitt servert pucken fra Mats Zuccarello.

Montreal reduserte til 1-3 før Kirill Kaprizov satte inn gjestens fjerde mål. Russeren mottok en strøken pasning fra Zuccarello før han hamret pucken bak vertenes keeper fra skrått hold.

I tredje periode ble Ek tomålsskårer da han økte Minnesotas ledelse til 5-2. Igjen var Mats Zuccarello involvert – nordmannen var tredje sist på pucken.

Mot tampen av kampen reduserte Montreal til 2-5, som også ble sluttresultatet.

Zuccarello fikk totalt 19 minutter på isen.