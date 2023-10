Norge fikk stryk av Italia i EM-kvalifiseringen for U21 – tapte 0-2

– Det er en kamp der vi absolutt henger med. Vi hadde 55 prosent ballbesittelse, og var med i kampen, men vi skapte ikke nok sjanser, sa landslagstrener Jan Peder Jalland til fotball.no.

Norge hadde vunnet tre strake seirer etter at Jalland kom inn som trener, og kom direkte fra Østerrike der de snudde til 2-1 i treningskamp etter to sene mål for fire dager siden.

Da scoret Wigans Thelo Aasgaard på et frispark sju minutter før full tid og Lasse Nordås på overtid to sene mål for Norge i 2. omgang.

I eplebyen Bolzano i Sør-Tyrol ble det langt tøffere for Jallands menn, og det ble ingen snuoperasjon.

24 minutter var spilt da Italia tok ledelsen. Først ga Isak Hansen-Aarøen fra seg ballen umotivert rundt 30 meter fra eget mål, deretter var Halvor Opsahl uheldig i et forsøk på å stanse et skuddforsøk, og plutselig lå veien åpen for Italias Tomasso Baldanzi. Empoli-spissen kunne upresset sette ballen i mål langs bakken bak Norges keeper Magnus Sjøeng.

Norge ga fra seg ballen på egen halvdel en rekke ganger før pause, og det var fortjent at Italia ledet etter de første 45 minuttene.

Tøff start

Norge fikk en grusom start på 2. omgang. Omtrent rett fra avspark fant målscorer Baldanzi spissmakker Francesco Esposito, og sistnevnte bredsidet ballen i mål fra rundt ti meters hold.

– Da ble det vanskelig, men gutta skal ha skryt for at de håndterte at vi havnet under. Vi gjorde veldig mye bra i 2. omgang, men vi må være skarpere på den siste tredelen, sa Jalland.

I det 64. minutt dro Manchester Uniteds 19-åring Isak Hansen-Aarøen seg nydelig inn i feltet med et dribleraid, men avslutningen hans gikk like utenfor via et italiensk bein og italienske keeperfingre.

Det norske laget hevet seg ut i 2. omgang og kom seg høyere opp i banen, men uten at det ble scoring som resultat.

Stillhet

Norge hadde åpnet EM-kvalifiseringen med to strake 7-0-seirer mot San Marino og Latvia. Til tross for den gode starten tåler ikke Norge altfor mange tap om de skal ta seg til sluttspillet i Slovenia om knappe to år.

Dit kommer kommer de ni gruppevinnerne og de tre beste toerne, mens de øvrige gruppetoerne må ut i omspill om de tre siste plassene.

Norge slo Italia 1-0 i gruppespillet i sommerens EM-sluttspill i Romania.

Før kampstart var det ett minutts stillhet til minne om de to svenske ofrene som ble skutt og drept under terrorangrepet i Brussel mandag kveld.

I november spiller Norge hjemme mot gruppas lederlag Irland og borte mot Tyrkia.