Svenske supportere evakuert ut fra stadion i Brussel sent på natta

Generalsekretær Manu Leroy i det belgiske fotballforbundet sier til Het Laatste Nieuws at beslutningen om evakuering av spillere og supportere ble tatt klokken 23.45.

Ikke før klokken passerte 3 hadde de svenske supporterne fått politieskorte ut fra arenaen. En time tidligere hadde de siste belgiske supporterne fått forlate Kong Baudouin stadion i Brussel, melder SVT.

EM-kvalifiseringskampen mellom Belgia og Sverige startet 20.45 mandag kveld. Den ble stanset etter en skyteepisode rundt fem kilometer fra kamparenaen halvannen time før avspark.

To svenske fotballsupportere ble drept og en tredje er skadd, opplyser belgiske sikkerhetsmyndigheter. Minst en av de drepte skal ha hatt på seg en svensk landslagsdrakt, og myndighetene mener at svensker var målet for angrepet.

Publikum på kamparenaen ble anmodet om å holde seg på tribunene, framfor å reise hjem eller søke til sine hoteller.

– Akkurat nå er dette det tryggeste stedet dere kan oppholde dere, sa speakeren arenaen.

Gjerningspersonen var tirsdag morgen fortsatt ikke pågrepet.