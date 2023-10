Konflikten med Johannes Høsflot Klæbo, Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde har pågått i lang tid. Foreløpig er ingen løsning på plass.

Nå ber ledelsen i Norges Skiforbund om bistand fra toppene i norsk idrett. Det fremgår av en meddelelse på forbundets nettsider mandag kveld.

«Norges Skiforbund (NSF) har rettet en henvendelse til Norges idrettsforbund (NIF) for å vurdere nødvendige tolkningsspørsmål knyttet til markedsbestemmelsene i NIFs lov. Skistyret opplever at det er ulike juridiske tolkninger knyttet til disse spørsmålene», skriver skiforbundet.

– Prinsipielt viktig

Videre henvises det til at tematikken man ønsker svar på er prinsipielt viktige for driften av norsk skisport.

«Den sportslige virksomheten kan bli påvirket både i topp og bredde, og det dreier seg blant annet om på hvilken måte det kommersielle arbeidet organiseres og finansieres», heter det i uttalelsen.

«Flere av forholdene vil også kunne ha konsekvenser for andre deler av norsk idrett. Skistyret mener derfor at spørsmål av så viktig karakter knyttet til forståelsen av NIFs lov ikke bør vurderes av et enkelt særforbund alene, og ønsker at NIF gjør en vurdering», avslutter forbundet.

Klæbo sa fra seg retten



Striden rundt representasjonsavtalene til blant andre Klæbo, Braathen og Kilde handler om eierskapet til utøvernes markedsrettigheter.

Nå tyder alt på at Norges idrettsforbund må på banen. Samtidig gjenstår det kun en drøy måned før Klæbo innleder sesongen. Alpinistene starter enda tidligere.

Sist fredag sa Klæbo fra seg retten til å benytte seg av et sponsormerke fra sin private sponsor på landslagsdrakten. I etterkant framsto det som om det var brikken som gjorde at den mye omtalte representasjonsavtalen kunne komme på plass.

Klæbo anser seg ferdig

Søndag ble det imidlertid kjent via NRK at skiforbundet likevel vil ha nye samtaler om avtalen.

Klæbo-leiren mener på sin side at saken er oppe og avgjort.

– Vi har ikke noe nytt å si. Johannes har fått ja til å gå verdenscup, og vi anser oss som ferdig med saken, sier Lasse Gimnes til NTB mandag.

Han styrer mye av kommunikasjonen for Team Klæbo.

Nå peker alt i retning av at det vil gå ytterligere tid før en løsning kan foreligge.

Klæbo og hans støtteapparat reiste mandag på høydeleir til Italia.