Sverige var avhengig av hjelp fra Aserbajdsjan for at drømmen om en plass blant de to beste i kvalifiseringen skulle leve foran Belgia-kampen. Det fikk de ikke.

I tidligkampen i gruppe F ble nemlig Borussia Dortmund-stjernen Marcel Sabitzer matchvinner for Østerrike med sin straffescoring rett etter pause. De tre poengene betyr at Østerrike er EM-klare sammen med Belgia.

Sverige kan i beste fall beholde tredjeplassen i gruppen selv om de blå og gule fortsatt har tre kamper igjen å spille.

Kvalifiseringen har dermed blitt en gedigen nedtur for «söta bror».

Det er første gang siden 1996 at Sverige ikke blir å se i et EM-sluttspill. Det er i tillegg første gang på 25 år at Sverige går glipp av to strake mesterskap. VM-sluttspillet i Qatar gikk også uten svensk deltakelse.

Sveriges fotballforbund har tidligere opplyst at landslagssjef Janne Andersson vil slutte om laget mislyktes med å ta seg til mesterskapet i Tyskland neste år.

Andersson har vært landslagssjef siden 2017 og har kontrakt ut neste sommer.

Etter at den ordinære EM-kvalifiseringen er slutt, skal det deles ut ytterligere tre plasser gjennom omspillet i nasjonsligaen. Der står Sverige uten mulighet etter at de rykket ned fra B-divisjonen i fjor.