Norges Friidrettsforbund har hyret advokat Tore Lerheim til å representere dem i konflikten med Gjert Ingebrigtsen, skriver NRK.

Det ble før helgen kjent at Ingebrigtsen har engasjert John Christian Elden. Det skjedde etter at NFIF opplyste om at Ingebrigtsen ikke kom til å få trenerakkreditering for VM innendørs og EM neste år.

De innstilte også på at treneren til Narve Gilje Nordås ikke får være med til OL i Paris.

Nå har også friidrettsforbundet hyret advokat.

– Det skjer på bakgrunn av henvendelsen fra Elden, og at det er tatt forbehold om rettslige skritt. Da har vi funnet det naturlig å engasjere egen advokat som har opprettet kontakt med Elden for videre oppfølging, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i forbundet til NRK.

Elden uttalte før helgen at det kan være aktuelt å ta forbundet til retten om dialogen viser seg å være nytteløs.

– Vi har sendt et brev til Norges Friidrettsforbund hvor vi tar initiativ til en ryddig prosess gjennom samtaler, slik at dette kan løse seg i minnelighet, sa Elden.