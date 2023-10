Solbakken tror fortsatt på prosjektet: – Ville ikke fortsatt ellers

I forrige VM-kvalifisering levde spenningen helt til siste kamp, mens håpet er ute etter nest siste kamp i EM-kvalifiseringen. Norge trenger mye hjelp for å få en ekstrasjanse i nasjonsligaomspill i mars, ellers er nasjonsligaen neste høst og VM-kvalifiseringen året etter de neste viktige oppgavene.

Norge er fortsatt i nasjonsligaens B-divisjon, og gruppemotstanderne trekkes 8. februar. VM-kvalifiseringen skal gjennomføres i mars til november 2025, med 12 grupper à fire eller fem lag. De 12 gruppevinnerne kvalifiserer seg til VM. I tillegg blir det omspill våren 2026 om de fire siste europeiske VM-plassene mellom de 12 gruppetoerne og de fire beste gruppevinnerne fra nasjonsligaen som ikke ender blant de to beste i sine kvalifiseringsgrupper.

Solbakken ble på sin pressekonferanse etter Spania-kampen foreholdt kritikk fra eksperter som kaller Norges prestasjon fiasko, og han ble spurt om han mener at han er rett mann for å lede laget videre.

– Det gjør jeg, ellers hadde jeg bare … så sta og dum er jeg ikke, svarte han.

– Jeg er ansvarlig, jeg rygger ikke unna det. Jeg har vært rimelig overbevist om at vi skal klare å kvalifisere oss. Jeg har vært fornøyd med progresjonen, hvordan vi spiller og trener … men det er resultatene som teller. Jeg klapper meg ikke på brystet nå.

Lenger unna

Norges tap gjør at både Spania og Skottland er EM-klare. Norge måtte ha slått Spania for å holde liv i håpet om å ende blant de to beste i sin gruppe og bryte en sluttspilltørke som har vart siden 2000.

– I dag var vi lenger unna enn jeg trodde vi skulle være. Jeg tror spillerne sitter med samme følelse. Spania hadde en god dag, mens vi var under pari med ball. Vi forsvarte oss bra, og de skapte ikke mange sjanser. Vi hadde noen gode kontringsmuligheter, men området der vi har utviklet oss mest, med ball, var ikke bra i dag, oppsummerte Solbakken etter 0-1-tapet som beseglet Norges skjebne i kvalifiseringen.

Etter at VM-håpet ble knust med 0-2-tap for Nederland i Rotterdam i november 2021, sa Solbakken på pressekonferansen at han var 99 prosent sikker på at Norge ville komme til EM i Tyskland. Han kom ikke med noe tilsvarende løfte om VM i USA, Canada og Mexico.

– Jeg forholder meg til at jeg og gutta og støtteapparatet har tro på dette. Jeg kunne ikke fortsette om jeg ikke hadde tro. Hvis jeg ikke føler at det går i riktig retning, at dette kan vi klare ved neste korsvei selv om VM-kvalifisering er mye vanskeligere, så sier jeg fra. Den følelsen har jeg ikke nå, sa han.

– Så lenge jeg føler at jeg er rett mann og har mye å gi, og gruppa jobber som jeg vil, og jeg får respons og har motivasjon og lyst, og gleder meg til å gå på jobb, så fortsetter jeg.

For lett

Han sendte en svært ballsikker midtbane på banen mot Spania, men måtte se at det var dagen da spillerne ikke var venn med ballen.

– Vi var for urolige med ballen i dag, og det er første gang i kvalifiseringen. Vi mistet den 6-7 ganger unødvendig lett i første omgang. Spania hadde en god dag og var gode med ballen. De skapte ikke mange sjanser, men vi greide ikke å utnytte kontringssjansene våre. Spania var bedre enn oss og vant fortjent, men målet deres var klar offside, sa han.

Antonio Nusa og Alexander Sørloth hevet laget da de kom inn på kantene siste halvtime, men de kunne ikke starte.

– Alex var litt indisponert, og Nusa var i samme situasjon som mot Kypros. Kanskje spørsmålet var om det var rett å la Oscar (Bobb) debutere fra start i en sånn type kamp, men han er uredd. Spania skapte bare to-tre store sjanser, men kanskje kostet det så mye at vi ble mer urolige med ballen. Med ball var vi svakere enn vi ønsker, og det var et steg tilbake. Ingen kan være uenige i det, sa Solbakken.

Han understreket at tap for Spania ikke skulle vært nok til å felle Norge i kvalifiseringen.

– De tre poengene vi mangler er de tre vi skulle hatt mot Skottland i juni. Med seier der ville vi fått en finale om EM-plass i Glasgow i november. Vi er blitt mye bedre i mange av spillets faser, men det er to streker under svaret, og det er resultatet. Og det er Skottland-kampen som gjør vondt.