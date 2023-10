Spillerne verner Solbakken etter kvalikforliset: – En av de beste

Med 0-1 for Spania endte nok en kvalifisering i norsk skuffelse. Landslaget må klamre seg til håpet om en ekstrasjanse til neste års EM-sluttspill. Det skjer i så fall via nasjonsligaen, men svaret kommer først i november.

Solbakken har uten hell prøvd å ta Norge til VM og EM de siste årene. Sørloth svarer slik på TV 2s spørsmål om hva slags «standing» han har blant spillerne:

– Han står veldig høyt. Ståle er en av de beste trenerne jeg har hatt. Ser man tilbake på kampene, har vi spilt godt i stort sett alle. Personlige feil og misser foran mål har ødelagt, og det er ikke så mye han kan gjøre noe med. Taktisk har han vært veldig god.

Norges spill fram mot pause mener Martin Ødegaard var innenfor.

– Vi henger OK med i førsteomgangen. Det er en stor skuffelse for alle (at vi ikke kvalifisert til EM). Tiltroen til Ståle Solbakken er stor, sa han i intervjusonen etter Ullevaal-tapet.

Stefan Strandberg mener det ikke er grunn til å grave seg ned.

– Det er en tøff følelse nå. Alt i alt har vi ikke vært gode nok (i kvalifisering), men dem som har peiling på fotball, ser at vi har blitt mye bedre som lag, sa Vålerenga-stopperen.

Han kan bli usikker inn mot Lillestrøm-kampen kommende helg.

– Jeg må få sjekket opp foten (høyre). Vet ikke hva det er, men det var ubehagelig. Den føltes lammet, sa Standberg til NTB.