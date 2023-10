Spania festbrems på Ullevaal – Norges mesterskapstørke kan bli på 26 år

Etter sju kvalkamper har Norge ti poeng. Det gir et snitt på bare 1,42. Spania og Skottland har begge 15 poeng, med én kamp mindre spilt enn laget til Ståle Solbakken.

Norges mulighet til å få en ekstrasjanse gjennom Uefas nasjonsliga, har minsket de siste dagene. Et par resultater i andre grupper gikk ikke i favør av Norge.

Men sluttregnestykket rundt nasjonsliga-plassene i EM blir ikke gjort opp før i november. Så et syltynt norsk håp lever videre.

Norges A-landslag har ikke spilt et sluttspill siden EM i 2000, og nå taler det aller meste for at også neste års EM går uten norsk deltakelse.

Det vil i så fall være det tolvte mesterskapet på rad uten Norge til start.

Neste VM spilles i 2026.