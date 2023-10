FFK rykket opp – men Fredrikstad stadion er ikke god nok for Eliteserien

Slik Fredrikstad Stadion fremstår akkurat nå, er det en del ting som må utbedres, sier daglig leder Espen Engebretsen til Fredriksstad Blad.

Rundt enkelte kriterier er det mulig å få dispensasjon, en såkalt midlertidig godkjennelse, mens andre punkter er absolutte krav.

I dag er det for lite gummigranulat på banen, for svakt flomlys, og manglende undervarme som klubben må få, om arenaen skal bli godkjent for kamper i det gjeveste selskapet.

I tillegg sier Engebretsen at det også er en rekke andre punkter, men at klubben her kan få dispensasjon – dersom det er behov.

Stadion eies av kommunen. FFK er kun leietaker.

– Jeg vil veldig gjerne understreke at vi har et godt forhold til kommune. Vi har derfor løst det vi har stått i av utfordringer til nå, og jeg er helt sikker på at vi får til dette her også, sier den daglige lederen til avisen.

Kommunen bekrefter at de har mottatt et notat om forholdene fra klubben, men vil ikke kommentere saken utover dette.