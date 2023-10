I det motsatte oppgjøret i Spania viste Norge solide takter spillmessig, men Solbakkens mannskap røk 0-3 etter to Joselu-mål i sluttminuttene.

– Spillet vårt med ball gjorde det i perioder vanskelig for Spania. Vi lærte at Spania er et av de beste lagene i Europa med ballen, sa Solbakken da han møtte pressen på Ullevaal før søndagens kamp.

Underveis i seansen ble Solbakken spurt om hva som krevdes av det norske laget for å utfordre de beste lagene på kynisme.

– For meg handler det ikke om det. For meg handler det om mentalitet og at man klarer å lese kampbildet. Kynisme i positiv forstand handler for meg om den rette mentaliteten, svarte Solbakken.

Det norske landslaget har kniven på strupen før søndagens nøkkelkamp mot Spania på Ullevaal. Kun tre poeng vil være nok i jakten på EM-plass gjennom den ordinære kvalifiseringen.

– Resultatet hjemme mot Skottland har plassert oss i en vanskelig situasjon. Det har bitt oss litt i halen.

Dersom Norge slår Spania, må Ståle Solbakken håpe på at Skottland glir på et bananskall borte mot Georgia 16. november. Det vil i så fall gi det norske landslaget en finale om EM-plass borte Skottland 19. november.

I den norske troppen har et par av spillerne trøblet inn mot kampen.

– Leo (Østigård) og Alexander (Sørloth) hoster litt, men begge kan nok være med i morgen. For Antonio (Nusa) handler det om hva det medisinske apparatet sier fra dag til dag, sa Solbakken.