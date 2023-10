Norge fikk EM-hjelp fra Ronaldo

Sluttspillhåpet lever på to fronter for Ståle Solbakkens lag. Norge kan fortsatt bli EM-klar gjennom den ordinære kvalifiseringen, men det krever seier hjemme mot Spania søndag og Skottland borte 19. november.

I tillegg må skottene snuble i Georgia og maks få med seg ett poeng (helst null). Skulle ikke det gå veien, kan Norge få en bakvei til Tyskland-mesterskapet.

Det vi i så fall skje gjennom et omspill i nasjonsligaen, men per i dag er ikke Norge blant lagene som styrer mot en slik mulighet. Det kan endre seg i innspurten av kvalifiseringen, og fredag fikk Solbakken nesten akkurat de resultatene han ville ha i gruppe J.

Portugal slo tabelltoer Slovakia 3-2, mens utfordrerne Bosnia-Hercegovina (2-0 borte mot Liechtenstein) og Island (1-1 hjemme mot Luxembourg) tok innpå. Det ville sett enda bedre ut for Norge om Hareides lag hadde holdt på ledelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skulle bosnierne eller islendingene ta seg forbi Slovakia og bli nummer to i puljen, hjelper det Norges sjanser til å få plass i omspillet.

Veien dit er fortsatt ruglete. Slovakene har en fire poengs luke til Bosnia, men skal møte både Island (h) og Bosnia (b) i to av sine tre siste kamper. Før den tid venter først et bortemøte mot Luxembourg, som selv har alt å spille for.

Lilleputtnasjonen er sensasjonelt nummer tre i gruppen med 11 poeng og kan ta seg til EM.

Cristiano Ronaldo scoret to ganger og tok seg opp i 125 landslagsmål på en kveld Portugal løste EM-billett.